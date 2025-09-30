Un NDR français sécurise le réseau du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Collectivité locale relevant d’un niveau de maturité cyber au-dessus de la moyenne, le Conseil départemental de la Haute-Garonne a fait le choix de se doter d’un NDR (Network Detection and Response).

Jean-Xavier Mauruc, en charge de la sécurité du SI, explique ce choix : « nous sommes dans une course à l’armement. Après une évolution vers l’EDR pour compléter notre antivirus classique, nous avons rapidement souhaité renforcer notre arsenal de cyberdéfense avec un NDR, pour lever le voile sur les angles morts présents sur notre réseau local ». Cette montée en puissance vise à la constitution d’un SOC interne.

Un Conseil départemental très étendu Recensant plus de 25 000 actifs, le Conseil départemental de la Haute-Garonne dispose d’un système d’information 3 à 4 fois plus gros que celui d’un Conseil départemental moyen. Il compte de l’ordre de 700 machines virtuelles, 7 000 postes de travail, des équipements réseau, des objets connectés dédiés à la gestion des bâtiments, de l’IoT sur les châteaux d’eau, etc. Outre les PC déployés dans les bâtiments de l’Hôtel du département, de nombreux agents accèdent au système d’information en télétravail via un VPN et depuis les 300 sites distants du CD31. Comme dans de nombreuses organisations de ce type, le réseau s’est construit progressivement, ce qui a induit une certaine hétérogénéité dans l’architecture et les équipements déployés. Souhaitant diversifier ses solutions de sécurité et éviter une adhérence trop forte avec un éditeur, l’équipe projet a souhaité étudier de nombreuses solutions du marché, en privilégiant l’expertise et la technologie : « nous préférons nous tourner vers des éditeurs pure player, car l’analyse réseau est leur métier », résume Jean-Xavier Mauruc. « Ce type de projet prend entre 1 et 2 ans, car nous effectuons une veille, puis nous menons des PoC avec les solutions sélectionnées avant de faire notre choix. Dans ce cas, nous avons mené 4 PoC avant d’opter pour l’offre Custocy ».

L’IA, un prérequis Parmi les critères de choix figuraient la compatibilité native avec le SIEM déjà déployé par le Conseil départemental, ce qui était le cas de toutes les offres, et le recours à l’Intelligence Artificielle afin de disposer d’une bonne qualité de détection tout en abaissant la charge de travail sur l’équipe sécurité, majoritairement constituée d’administrateurs systèmes et réseaux. La solution choisie est finalement celle d’un éditeur local, Custocy, basé à Labège, près de Toulouse. Le CD 31 en met en œuvre le NDR intégrant la technologie de l’éditeur Enea. Cédric Lefebvre, responsable de la stratégie cybersécurité et IA chez Custocy explique ce choix : « nous avons signé un partenariat avec Enea il y a environ un an. Cette société suédoise a racheté Qosmos, un éditeur français dont nous intégrons les composants d’analyse du trafic réseau ». Cette technologie de Deep Packet Inspection (DPI) offre à la sonde la capacité de catégoriser très finement les flux. Cela permet d’enrichir l’apprentissage de l’IA avec des données relatives aux types de protocole et avec diverses caractéristiques de ce protocole. Cette technologie est désormais disponible dans toutes les sondes livrées par Custocy. Elle offre en outre un gain significatif en termes de performances : « grâce à Enea, nous bénéficions d’une capacité à traiter en temps réel des débits conséquents, de l’ordre de plusieurs dizaines de gigabits par seconde », ajoute Cédric Lefebvre. Cette reconnaissance des protocoles permet en outre de mettre en place des détections spécialisées. Une seule sonde a été nécessaire pour traiter l’ensemble du trafic interne du Conseil départemental, de l’ordre de 10 Gbit/s en pic.