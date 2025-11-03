Elastic promet d’abaisser le coût de la recherche vectorielle

Elastic a présenté à la fin du mois d’octobre la version 9.2 de sa plateforme incluant Elasticsearch, Elastic Security (Elastic SIEM) et Elastic Observability.

Évidemment, l’éditeur d’origine hollandaise met l’accent sur la recherche vectorielle et l’IA agentique. En commençant par l’introduction de son propre « format de stockage vectoriel », DiskBBQ.

Shay Banon, cofondateur et CTO d’Elastic, avait décrit en début d’année BBQ. « Better Binary Quantization » est une méthode de « quantization » (ou compression) visant à réduire l’empreinte mémoire des vecteurs. La technologie est compatible avec les algorithmes de recherche vectorielle déjà pris en charge par Elasticsearch, dont HNSW (Hierarchical Navigable Small World).

Cette technologie de recherche sémantique orientée graphe, née en 2011, propulse depuis deux ans les mécanismes RAG (Retrieval Augmented Generation). Comme l’indique la création de BBQ, HNSW implique de stocker les vecteurs en RAM. Or, cela peut affecter les performances des systèmes contenant de grands volumes de données à haute dimension. De même, la phase d’indexation « consomme » de la mémoire vive.

DiskBBQ : baisser le coût d’indexation des vecteurs DiskBBQ, en préversion technique depuis Elasticsearch Serverless, promet avant tout de réduire le temps d’indexation. Au lieu de résider en RAM, les vecteurs sont entreposés dans un espace de stockage objet (ici S3) propulsé par des SSD NVMe. DiskBBQ n’est donc pas à proprement parler un format de stockage. L’appellation réunit plutôt un type d’index et un algorithme de vectorisation. Outre la compression des vecteurs, DiskBBQ utilise des k-moyennes hiérarchiques pour partitionner les vecteurs en plus petits clusters. Des centroïdes dits « représentatifs » sont sélectionnés au moment de la requête, afin de se rapprocher des vecteurs les plus pertinents pour y répondre. Seulement deux couches de centroïdes sont « traversées » au sein du graphe de vecteurs afin de limiter « l’espace exploré ». Le calcul de distance entre le vecteur de requête et ceux du cluster sélectionné est effectué en lot (bulk). Le vecteur servant à lancer une recherche peut être assigné à plusieurs clusters à partir de la déclinaison d’une technique développée par Google. Cette assignation multicluster serait intéressante quand l’espace vectoriel à fouiller chevauche deux clusters. « Cette approche ciblée réduit le nombre d’opérations en mémoire, ce qui la rend idéale pour les environnements à grande échelle ou à mémoire limitée », indique la documentation de l’éditeur. Avec 1 million de vecteurs (le nombre de dimensions n’est pas précisé), le temps d’indexation d’HNSW avec BBQ est de plus de 17 minutes, quand DiskBBQ traite ce même volume en moins de deux minutes. La latence est légèrement plus élevée, mais elle décline pendant le traitement. L’usage de DiskBBQ ne serait « pas recommandé » pour les vecteurs de faibles dimensions. Elastic considère que les vecteurs denses contiennent 128 à 4 096 dimensions. Par défaut, Elastic place ce seuil à 384 dimensions. Ces gains ne sont pas sans compromis. DiskBBQ n’atteint pas des taux de rappel aussi élevé que HNSW. La latence pourrait être meilleure. En revanche, la méthode réduirait les coûts quand une précision de la recherche de 95 % « ou moins » est acceptable. Sinon, il faut préférer la combinaison HNSW-BBQ. Cette option semble intéressante quand elle est couplée à une approche d’ingénierie contextuelle. Elastic n’est pas le premier ni le dernier à remplacer HNSW, souvent jugé trop gourmand en ressource de calcul. En octobre, Couchbase a également dévoilé une alternative propriétaire à HNSW qui conjugue traitement en RAM et partitionnement sur disque. Les performances seraient, sur le papier, meilleures que celles soumises par Elastic. Seulement, Couchbase affiche des tests avec 100 millions de vecteurs. Elastic promet déjà d’optimiser sa solution et de présenter davantage de benchmarks. Avant Couchbase, Microsoft, DataStax, Google, HazelCast et d’autres ont fourni des remplacements ou des compléments à HNSW. En parlant de HNSW, Elastic profite de la mise à jour d’Apache Lucene 10.3.0. Elle assure des requêtes vectorielles plus performantes, l’ajout du calcul de distance en lot et de « multiples » améliorations de la traversée du graphe et du stockage des vecteurs. Notons que le modèle propriétaire ELSER (Elastic Learned Sparse Encoder), qui permet d’indexer et de rechercher des vecteurs épars (idéal pour la recherche hybride), est disponible depuis les instances GPU d’Elastic Cloud.