Elastic automatise la migration vers son SIEM à coup d’IA générative

Avec les versions 8.18 et 9.0 d’Elastic Security liée à la licence Enterprise (ou le tier Security Analytics Complete d’Elastic Cloud Serverless), l’éditeur d’origine hollandaise introduit en préversion technique un mécanisme de migration automatique depuis Splunk vers son SIEM.

Ce système est capable de comprendre les règles écrites avec le langage spécifique au domaine SPL et de les convertir en Elastic Query Language (ES|QL). Automatique est un bien grand mot, mais le système doit éviter de récréer manuellement des règles existantes. En premier lieu, il convient de télécharger les règles au format JSON depuis Splunk, pour l’instant. Si l’outil reconnaît la règle, il peut la traduire en ES|QL.

Pour ce faire, Elastic utilise son algorithme d’indexation ELSER, une technologie qui combine recherche traditionnelle et vectorisation. Ainsi, l’éditeur ne s’appuie pas seulement sur des correspondances exactes, mais son outil peut « comprendre l’intention » derrière la règle.

Il est associé à un LLM du choix du client à travers Azure OpenAI, Amazon Bedrock, OpenAI, Google Vertex AI et, en local, à travers LM Studio. L’éditeur tient une liste des LLM des plus performants dans son cas et recommande principalement les modèles d’Anthropic.

L’IA et l’architecture RAG à la rescousse pour migrer les règles de détection Quand ELSER est responsable de retrouver la règle correspondante, le grand modèle de langage est d’abord chargé de libeller la règle SPL avec des mots-clés qui sont utilisés par ELSER pour faciliter son travail. Ensuite, quand une règle vectorisée par Elastic est retrouvée, un LLM est chargé de déterminer si la correspondance est plus ou moins exacte. Dans le meilleur des cas, la règle ES|QL est directement ajoutée. Sinon, la règle est traduite depuis SPL. L’éditeur dit avoir codifié la vectorisation et le mappage de plus de 1300 règles de détection couvrant une très grande partie de la matrice MITRE ATT&CK. L’outil tentera par ailleurs d’assurer la correspondance des champs du schéma Splunk Common Information (CIM) avec celui d’Elastic (Elastic Common Schema ou ECS). Les règles de détection peuvent être partiellement transcrites, c’est notamment le cas pour celles incluant des macros et des lookups SPL ou quand certains éléments du CIM ne sont pas traduisibles en ECS. Dans ce cas-là, il est possible d’éditer manuellement la règle. En résumé, « cela commence par l’identification des intégrations de données préconstruites à l’aide d’un système RAG. La fonction traduit ensuite la requête SQL en ES|QL, en s’appuyant sur l’IA, nourri par les connaissances personnalisées. Elle valide ensuite sa syntaxe de manière déterministe — en boucle, si nécessaire, pour réviser et retester sa logique », précise l’éditeur. Cet outil de migration « automatique » est présenté comme un complément à Automatic Import, une fonctionnalité introduite l’année dernière pour créer ces intégrations de données personnalisées. « De nombreuses équipes de sécurité restent bloquées sur leurs SIEM inefficaces en raison du temps et de l’argent nécessaires pour passer à une solution moderne », affirme Santosh Krishnan, directeur général de la sécurité et de l’observabilité chez Elastic, dans un communiqué de presse. « La migration des règles de détection et des tableaux de bord sont parmi les aspects les plus difficiles de la migration », ajoute-t-il. « En cartographiant et en traduisant les artefacts SIEM existants, Automatic Migration réduit les coûts, la complexité et les risques liés à la migration SIEM. » Elastic avait déjà développé un mécanisme de RAG et de recherche de correspondance exacte pour les intégrations avec des systèmes tiers. Il avait également présenté Attack Discovery, un système qui utilise les mêmes fondations pour analyser les alertes en provenance des règles de détection afin de prioriser leurs traitements. Enfin, il mentionne Elastic AI Assistant, un chatbot intégré dans ses différentes solutions pour fournir des recommandations aux utilisateurs.