Huawei s’efforce de maintenir une longueur d’avance dans tous les réseaux

Des fonctions de pointe pour se différencier dans les équipements réseau. Le Chinois Huwaei n’a pas encore de Wifi 8 à proposer – il avait été le premier à mettre le Wifi 7 à son catalogue –, mais ses bornes intègrent désormais un sonar qui détecte la présence des individus et des caméras cachées. Sur les campus (bureaux, hôpitaux…), ses switches Ethernet héritent d’une technologie issue des datacenters et permettant d’assembler un seul équipement virtuel à partir de plusieurs physiques, ce qui simplifie radicalement l’administration des règles de sécurité et le routage dynamique.

« Concernant les bornes sans fil, nous parlons à présent de Wifi 7 Advanced, parce que nous y mettons déjà des technologies de convergence entre les aspects réseau et les aspects physiques que nous développons pour les futurs équipements Wifi 8 », argumente Christophe Batiard, le directeur pour l’Europe des produits réseau chez Huawei (en photo en haut de cet article). LeMagIT l’a rencontré à l’occasion de l’événement Huawei Connect, que le constructeur vient d’organiser à Madrid pour réunir ses clients et partenaires européens.

En l’occurrence, les bornes Wifi de Huawei sont capables de détecter très finement l’écho des ondes qu’elles émettent et d’évaluer de quelle manière cet écho diffère dans le temps. « L’idée est de faire de la sécurité périmétrique. Nous savions déjà identifier la signature d’une présence humaine en temps réel, exactement comme les détecteurs de présence dans les systèmes d’alarme. Au-delà des intrusions, ce système nous a été demandé dans les bureaux pour n’allumer l’éclairage et le chauffage que s’ils sont occupés. »

« L’antenne peut percevoir [les ondes réfléchies] et détecter des caméras cachées dans les pièces. » Christophe BatiardDirecteur pour l’Europe des produits réseau, Huawei

« Nous venons tout juste d’améliorer notre base de reconnaissance des ondes réfléchies avec la signature électromagnétique de plus de 120 caméras. L’antenne peut les percevoir et détecter des caméras cachées dans les pièces. Le cas d’utilisation, c’est d’éviter l’espionnage dans les chambres d’hôtel, les cabines d’essayage ou autres. Si une caméra est installée dans le champ de couverture de la borne, une alerte est automatiquement envoyée à sa console d’administration », explique Christophe Batiard.

Il précise qu’il s’agit bien de détecter des caméras qui ne transmettent même pas forcément leurs prises de vue en Wifi. Leur signature électromagnétique correspond juste à leur manière de réfléchir les ondes, sur un principe similaire au RFID.

Maintenir la qualité de service de bout en bout Toujours à propos de détection physique, Huawei a mis en valeur lors de sa conférence la capacité de ses équipements réseau à adapter le trafic pour prioriser celui de certains utilisateurs selon certaines conditions d’usage. Sous le terme générique VIP Lane, cette technologie ne se contente pas de réserver de la bande passante sur les switches Ethernet pour certaines connexions. Elle adapte aussi dynamiquement le faisceau d’ondes des bornes Wifi pour que l’utilisateur ait une connexion optimale même lorsqu’il se déplace (fonction VIP Per-Packet Power Control) et décode en priorité ses paquets dans les bornes et les switches (fonction VIP Fast Pass). « L’idée est d’apporter de la qualité de service de bout en bout. Bien sûr, nous savons aussi prioriser les flux de données de tels utilisateurs vers tel serveur applicatif sur le réseau, comme tout le monde, mais nos concurrents ne prennent pas en compte l’aspect physique de la connexion de l’utilisateur. Par exemple, nos équipements réseau savent qu’un iPhone fonctionne mieux sur une certaine fréquence et, lorsqu’ils en détectent un, ils indiquent aux bornes Wifi de privilégier cette fréquence pour cet appareil », dit Christophe Batiard. « Nos concurrents ne savent donner la priorité à un trafic qu’à l’échelle d’un switch. En ce qui nous concerne, une seule règle s’applique à l’ensemble des switches. » Christophe BatiardDirecteur pour l’Europe des produits réseau, Huawei Et d’argumenter que les mêmes règles de priorité s’appliquent sur l’ensemble du réseau d’une entreprise : que l’utilisateur se déplace sur un autre site de cette entreprise et qu’il se connecte à un datacenter distant via une passerelle SD-WAN, il est certain de conserver sa priorité de trafic. « Et même au sein d’un datacenter, nous savons prioriser les trafics. Alors, pas nécessairement pour des applications, car cela n’aurait plus un grand intérêt, mais par exemple pour les fermes de GPU. Nos concurrents ne savent donner la priorité à un trafic qu’à l’échelle d’un switch. En ce qui nous concerne, une seule règle s’applique à l’ensemble des switches. C’est-à-dire que si des serveurs ou des switches plantent, il devient possible de ménager des unités de secours qui vont automatiquement prendre la relève pour router les données au bon endroit », argumente le directeur des produits réseau, en évoquant une fonction baptisée NSLB (Neetwork Schedule Load Balancing).