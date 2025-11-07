Anthropic ouvre son premier bureau français pour mieux cibler l’Europe du Sud

Anthropic ouvre un bureau à Paris. Cette arrivée en France – simultanée avec l’inauguration d’un autre bureau en Allemagne – marque une étape dans son développement européen.

Dans la région EMEA, la demande serait en effet particulièrement forte. L’éditeur de l’IA Claude affirme que son chiffre d’affaires y aurait été multiplié par neuf en un an. Une dynamique qui n’est pas sans rappeler celle de son grand concurrent, OpenAI. D’où la décision d’être plus présents physiquement sur ces marchés locaux.

Une direction européenne à Paris Le bureau parisien accueille d’ores et déjà plusieurs dirigeants. Guillaume Princen, ancien de Stripe et de Meta, y occupe désormais le poste de directeur des start-ups, ETI et acteurs du numérique pour la zone EMEA. Thomas Remy, ex-cadre de Google Cloud, a pour sa part été nommé directeur EMEA Sud, chargé de la France, de l’Italie, de la péninsule ibérique, du Moyen-Orient et de l’Afrique. L’Europe du Nord sera supervisée depuis Londres par une nouvelle responsable, Pip White, une ex de Google et de Salesforce. Un « Head of DACH & Central and Eastern Europe » sera également nommé et basé à Munich. Pour Anthropic, toutes ces nominations doivent accompagner la croissance de la région – « la plus dynamique » – où le nombre de grands comptes clients qui génèrent des revenus de plus de 100 000 dollars aurait été multiplié par dix en douze mois. La France ferait partie des vingt premiers pays utilisateurs de Claude par habitant. Des entreprises comme L’Oréal, Sanofi, Pigment, Dust ou Doctolib utiliseraient déjà l’assistant conversationnel Claude dans leurs activités.

Anthropic, l’IA générative à la réputation très sérieuse À l’occasion de cette arrivée en France, Emmanuel Frenehard, directeur du digital de Sanofi, a témoigné sur sa collaboration avec Anthropic. Pour lui, Claude et ses outils connexes permettent de « développer de manière responsable pour les patients ». Sur le marché, Claude et d’Anthropic ont, de fait, une réputation de sérieux, de sécurité et de relative prudence (comparée à certains de ses concurrents). Sa priorité va à la robustesse de ses produits, quitte à prendre le temps de les sortir, plutôt qu’à l’innovation effrénée avec des solutions parfois « mi-cuites » – comme disent les anglo-saxons (« à moitié prêtes »).