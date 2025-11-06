OpenAI dépasse la barre du million d’entreprises clientes

Un million d’entreprises payantes. C’est la barre symbolique qu’OpenAI vient de passer.

Ce résultat – impressionnant si on se rappelle que ChatGPT s’est fait connaître du grand public en décembre 2021 – est le fruit d’une croissance et de la multiplication de ses offres dédiées aux grandes entreprises, à commencer par ChatGPT Enterprise qui progresse de 900 % en un an.

Mais c’est bien toute sa gamme (API, ChatGPT for Work, Sora, etc.) qui se développerait.

Codex par exemple (l’outil de génération de code) aurait vu son utilisation multipliée par 10 depuis le mois d’août.

« L’IA crée une vraie valeur pour les métiers », assure OpenAI, dans un contexte où pourtant 90 % des projets d’IA (générative ou non) sont abandonnés avant 3 ans.

Un ROI oui, mais uniquement avec de bons cas d’usage « D’après une récente étude de Wharton⁠, 75 % des entreprises disent qu’elles ont un ROI positif, et moins de 5 % un retour négatif », répond l’éditeur. « Cela reflète ce que nous observons sur le terrain : lorsque l’IA est déployée avec le bon cas d’usage et la bonne infrastructure, les équipes obtiennent de bons résultats ». Parmi ses clients d’accord avec cette affirmation, OpenAI cite beaucoup d’acteurs du numérique comme Oracle, Salesforce, Indeed, Databricks, Spotify, Adobe ou Canva. Mais force est de constater que l’adoption de ses outils dépasse de loin ce seul secteur « naturel ». Santander, Morgan Stanley et BBVA, Estée Lauder, Philips, LG, Moderna, Singapore Airlines ou encore le ministère de la Justice britannique font partie des « logos » affichés par l’éditeur sur son site officiel.

La différence entre la bonne IA et la mauvaise IA Pour le futur, OpenAI regarde vers l’agentique (et éventuellement vers l’équilibre financier). « Si une entreprise réduit ses effectifs de moitié, et une autre utilise l’IA pour doubler ses capacités, selon vous, qui prospérera ? » Fidji SimoDirectrice des applications chez OpenAI Reste que pour Fidji Simo, sa directrice générale des applications, originaire de Sète, « trop d’entreprises perçoivent encore l’IA uniquement comme un outil de réduction des coûts, plutôt que comme un moteur de croissance ». Les actualités récentes lui donnent raison avec des groupes comme Amazon, Accenture, IBM ou Onclusive – pour ne citer que quelques exemples – qui ont licencié massivement. Ce qui ne manque pas de créer une forme d’inquiétude, et de faire réagir Fidji Simo. « Le potentiel de l’IA est bien plus vaste. Si une entreprise s’efforce de réduire ses effectifs de moitié, tandis qu’une autre utilise l’IA pour doubler sa capacité, laquelle, selon vous, prospérera ? », questionne-t-elle. Si toutes les entreprises adoptaient cette approche, qui consiste à utiliser l’IA pour en faire plus au lieu de simplement dépenser moins, l’impact sur l’économie serait beaucoup plus profond et intéressant, martèle-t-elle.