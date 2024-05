Gen AI : Claude à la conquête de l’Europe (Anthropic)

Dans la grande bataille de l’intelligence artificielle générative, Anthropic vient de rendre son assistant, Claude, disponible en Europe, en versions gratuites et payantes.

L’annonce a été faite un jour après la sortie de GPT-4o d’OpenAI et la veille de l’ouverture de Google I/O, la conférence où Google a fait des annonces sur Gemini, sa Gen AI maison.

Une Gen AI « différente »

En début d’année, Anthropic avait déjà rendu ses APIs disponibles aux développeurs européens pour accéder à sa famille de grands modèles de langage (Haiku, Sonnet et Opus). Cette fois, ce sont ses applications clefs en main pour iOS et Web (Claude.ai) et Claude Team (avec accès à son modèle le plus récent Claude 3) qui sont concernés.

« Avec une philosophie radicalement différente de ses concurrents quant au risque que peut constituer l’IA pour l’humanité, Anthropic a fait des choix technologiques puissants. » Jean-Baptiste BouzigeCEO d’Ekimetrics

« Claude possède un très bon niveau de compréhension et de maîtrise du français, de l’allemand, de l’espagnol, de l’italien et d’autres langues européennes » vante l’éditeur. « Cela permet aux utilisateurs de converser avec lui dans plusieurs langues ». L’avantage est mis en avant pour se différencier d’un modèle comme Llama de Meta (Facebook), dont la réputation est d’être très « anglais ».

« Son dernier modèle est très performant, comme l’ont salué plusieurs benchmarks de référence du marché, qui le placent au quatrième rang de leurs classements », ajoute Jean-Baptiste Bouzige, CEO d’Ekimetrics.

L’éditeur revendique également une démarche qui donne « la priorité aux personnes » (sic). Là encore Jean-Baptiste Bouzige confirme.

« En affichant une philosophie radicalement différente de ses concurrents quant au risque que peut constituer l’IA pour l’humanité, Anthropic a fait des choix technologiques puissants », explique le CEO d’Ekimetrics au MagIT, « qu’il s’agisse de ne pas opter pour de l’open source, de leurs modèles assez fortement censurés ou encore de leurs nombreuses recherches sur l’interprétabilité et sur le contrôle ».

L’application et le site Claude.ai sont gratuits, mais il faudra un abonnement payant pour lever les limitations en nombre de requêtes ou accéder aux modèles les plus évolués dans ces deux outils de tchat.