L’arrivée d’OpenAI en France, une opération d’influence

Si Sam Altman, CEO et cofondateur d’OpenAI, n’a pas fait le déplacement, Sarah Friar, directrice financière d’OpenAI, a elle-même officialisé l’ouverture de ce bureau français. « C’est notre premier bureau en France, mais aussi en Europe », déclare-t-elle. Et de saluer l’écosystème technologique français. « La France a une longue histoire de leadership en matière de technologie, d’innovation et de créativité. Au cours des dernières années, elle a émergé en tant que leader mondial dans ce domaine, grâce à vous membre de l’écosystème ».

Mais aussi de rappeler les usages des LLM d’OpenAI dans les entreprises françaises, dont Orange, Sanofi ou Simplon. « Par exemple […] Sanofi utilise notre IA pour accélérer les tests des médicaments, pour améliorer les conditions de vie des patients. Orange a construit un outil interne en utilisant nos modèles d’IA qui a transformé le travail quotidien de plus de 49 000 employés, en les aidant à se concentrer sur les tâches les plus importantes », liste-t-elle.

OpenAI – plus de 1 700 employés dont 650 chercheurs et ingénieurs en IA – entend également renforcer ses partenariats avec les startups françaises, dont Dust (cofondé par un ancien d’OpenAI), Mirakl ou encore Pigment.

« En établissant une équipe ici à Paris, nous serons mieux équipés pour soutenir la communauté française, en partenariat avec plus de développeurs, des entreprises et d’organisations civiques, en les aidant à exploiter le potentiel de l’IA afin de pousser l’innovation, la créativité, la productivité et la croissance en France », lance Sarah Friar.

OpenAI n’apporte donc pas d’informations supplémentaires sur la constitution de son bureau français.

OpenAI se lance officiellement à Paris sous le regard bienveillant du gouvernement

En revanche, ce lien avec la French Tech et son premier soutien institutionnel, le gouvernement et l’exécutif français, saute aux yeux.

La directrice financière a confié la parole à Julie Lavet, responsable des relations avec les États membres européens et des partenariats chez OpenAI. Elle a été présentée comme la première employée d’OpenAI en France, depuis mai 2024.

Julie Lavet a été conseillère parlementaire au cabinet de Manuel Valls (2016-2017) et au ministère de la Cohésion des territoires, où elle a ensuite dirigé l’équipe du ministre Jacques Mézard. En 2019, elle est nommée directrice des affaires publiques au Comité national olympique et sportif français, avant d’occuper le même poste chez Apple France et Benelux de 2021 à mai 2024.

« En tant que Française qui a longtemps travaillé pour le gouvernement, je peux témoigner des efforts et des investissements considérables qui ont permis à la France d’être un véritable leader sur la scène mondiale en matière d’IA », avance-t-elle.

« J’ai rejoint OpenAI parce que […] j’ai été fascinée par l’impact de ces technologies sur nos vies », poursuit-elle. « J’ai aussi choisi de rejoindre une entreprise qui a envie de construire une IA plus sûre et plus responsable et partager plus largement ses bénéfices avec le plus grand nombre. C’est le sens de notre engagement aussi avec les acteurs gouvernementaux, avec la société civile et avec l’industrie ». En ce sens, OpenAI entend participer à la création de « normes internationales ».

Clairement, Julie Lavet représente la carte lobbying qu’OpenAI espère jouer au cours du sommet de l’IA organisé par l’Élysée les 11 et 12 février 2025.

OpenAI a déjà convaincu Clara Chappaz, secrétaire d’État chargée de l’Intelligence artificielle et du numérique auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. L’ouverture de ce bureau à Paris représente selon elle « une très belle reconnaissance du fait que notre écosystème d’intelligence artificielle aujourd’hui est l’un des plus puissants dans le monde, en Europe ».

Quant aux « petites voix » se manifestant contre l’installation d’OpenAI en France, Clara Chappaz veut les faire taire.

« [L’]on continue donc à se réjouir de voir les entreprises américaines venir profiter de notre Crédit d’impôt recherche et de la qualité de nos écoles pour recruter nos meilleurs chercheurs à des salaires inatteignables par nos startups françaises et européennes, pour des projets dont les bénéfices d’exploitation échappent à l’impôt en France ? », réagit sur X Guillaume Champeau, directeur juridique d’Olympe Legal, après le message de bienvenue passé par Emmanuel Macron à OpenAI sur le même réseau social.