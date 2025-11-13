GPT-5.1 : une version mineure pour corriger le tir du décevant GPT-5

En attendant de lancer GPT-6, OpenAI continuera de proposer des « améliorations notables » dans le cadre de la génération GPT-5. Le fournisseur ouvre donc une standardisation de la livraison de mises à jour mineures, mais utiles. Il emprunte là l’approche d’Anthropic avec Claude, et de Mistral AI.

En ce sens, GPT-5 a été légèrement revu pour proposer un ton plus naturel. Plus proche de ce qu’était, pour certains, le « regretté » GPT-4o.

Vers un alignement sur les préférences humaines « Do It Yourself » GPT-5.1 est décliné dans deux versions nommées Instant et Thinking. Elles remplaceront, dans trois mois, les anciennes versions similaires des modèles de la collection. Ces variantes seront sélectionnées par défaut. Dans l’application ChatGPT, Instant est, « plus sympathique et conversationnel », et suivrait mieux les instructions des usagers. Dans ChatGPT, Instant est associé à des tons : professionnel, amical, candide, excentrique, cynique, efficient, et « nerd ». Ces personnalités existaient déjà. OpenAI continuera d’ajouter des options de personnalisation pour que les modèles « s’adaptent aux préférences » des 800 millions d’utilisateurs de l’application. GPT-5.1 Thinking, le modèle de raisonnement, répondrait plus rapidement à certaines questions ou tâches « faciles ». En revanche, il prend davantage de temps pour traiter les demandes complexes. Résultat, il consommerait 57 % de tokens en moins sur les tâches faciles et 71 % de tokens en plus sur les requêtes complexes. Le fournisseur promet de meilleurs résultats, sans en montrer la couleur. GPT-5.1 Auto, le modèle de routage chargé de diriger les questions vers les différents modèles de langage doit permettre une transition plus fluide, adaptée à la demande de l’utilisateur. La sélection automatique s’était révélée décevante avec GPT-5. D’où la disponibilité directe des modèles Instant et Thinking pour les usagers payants. GPT-5.1 Pro suivra « prochainement ». En attendant d’intégrer cette fonction dans un seul modèle système. OpenAI commence par sortir ces LLM multimodaux pour les abonnés payants de ChatGPT (Pro, Plus, Go, Business). Ils seront mis à disposition dans la version gratuite, puis via API au cours de la semaine. Pour les entreprises, cette mise à jour pourrait être utile quand elles utilisent GPT-5 au sein d’agents conversationnels. Le comportement de Thinking peut être intéressant pour la recherche profonde, mais cette fonction semble coûter plus cher. Le volume de tokens généré lors des demandes complexes le laisse entendre. Aux développeurs de vérifier les dires d’OpenAI. Le fournisseur semble de moins en moins transparent dans un contexte hautement concurrentiel. Certains parlent d’ailleurs de « non-annonce ». « Pour les développeurs qui créent des applications réelles, cela ne change pratiquement rien. Le modèle coûte toujours le même prix, l’architecture est inchangée et vous obtiendrez des résultats légèrement différents », comprend Stefen Yang, intervenant au laboratoire d’IA appliquée de l’Université Cornell et ex-assistant de recherche à Stanford. « Pour les utilisateurs de ChatGPT, votre chatbot utilise maintenant plus d’emojis, je suppose ».