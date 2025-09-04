A/B testing : OpenAI s’empare de Statsig

OpenAI a annoncé l’acquisition de Statsig, une startup spécialisée dans l’A/B Testing et le feature flagging.

Selon les informations recueillies par TechCrunch, OpenAI engage 1,1 milliard de dollars pour ce rachat dont la clôture est soumise à une revue réglementaire.

Statsig propose également aux data scientists des outils pour expérimenter différents types d’algorithmes ou réaliser des analyses produit.

Sa suite complète s’étend de l’AB Testing en passant par les analyses RUM (comportement des utilisateurs, trafic Web, rejeu) jusqu’aux évaluations des LLM.

L’éditeur propose des intégrations de type Zero ETL avec les data warehouse cloud (Snowflake, Athena, BigQuery, Databricks SQL, Redshift, Trino, etc.).

Bref, une suite d’outils indispensable pour un acteur comme OpenAI.

Selon le site Web de la startup crée en 2021, OpenAI utilisait déjà sa plateforme, tout comme Electronic Arts, Decathlon, N26, Sixt, Bloomberg, Atlassian, Notion ou encore… Anthropic.

« La plateforme Statsig joue déjà un rôle central dans la manière de délivrer [nos produits] et d’apprendre rapidement », affirme OpenAI. « Son intégration en interne renforcera notre capacité à accélérer l'expérimentation au sein de notre organisation Applications et à créer des expériences encore meilleures et plus réactives pour les personnes et les entreprises que nous servons ».

Statsig venait de terminer une levée de fonds de série C de 100 millions de dollars en mai dernier portant sa valorisation à… 1,1 milliard de dollars. La société emploie environ 150 personnes.

Un nouveau responsable de l’ingénierie pour ChatGPT et Codex Son dirigeant et fondateur, Vijaye Raji, sera le directeur technique des applications, le responsable de l’ingénierie de ChatGPT et de Codex, le concurrent de Claude Code et GitHub Copilot. « Vijaye possède une expérience remarquable dans la création à grande échelle de nouveaux produits et systèmes destinés aux consommateurs et au secteur B2B », écrit Fidji Simo, directeur général des applications chez OpenAI, dans un communiqué de presse. « Il rejoint notre équipe à un moment où nos modèles ouvrent des perspectives totalement nouvelles en matière de développement », poursuit l’ex-CEO d’Instacart. « Son leadership contribuera à transformer ces progrès en applications sécurisées qui offriront aux utilisateurs de nombreux nouveaux outils pour améliorer leur quotidien, aideront les entreprises à accroître leur impact et permettront aux développeurs de créer des produits plus rapides et plus performants ». Avant de fonder Statsig, Vijaye Raji était vice-président et directeur de la branche divertissement de Facebook (Meta). L’ingénieur logiciel de formation a gravi les échelons chez le géant des réseaux sociaux de 2011 à 2021. Il fut un temps le directeur de l’ingénierie de la marketplace de Facebook. Avant cela, il a travaillé chez Microsoft sur le design technique de SQL Server et de Visual Studio, entre autres. Il semble qu’OpenAI ait bien besoin de cette expertise. Le lendemain de cette annonce, ChatGPT a subi une panne mondiale « partielle » qui a affecté son application et sa version Web pendant au moins trois heures avant un retour progressif à la normale. ChatGPT affichait le 3 septembre un taux de disponibilité de 99,34 % entre le mois de juin et le mois de septembre 2025. Sans être mauvais (loin de là), il indique que le service est indisponible environ 4 à 5 heures par mois sur la période. Or OpenAI entend bien servir des « centaines de millions » d’utilisateurs, dont les entreprises qui ne veulent pas souffrir de défauts techniques. D’autant que plusieurs applications gagnent en croissance, selon le fournisseur.