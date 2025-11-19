Gemini 3 Pro : Google impose sa vision de l’IA multimodale

Gemini 3 doit avoir le don d’ubiquité. Google a annoncé la préversion de Gemini 3 Pro, un modèle de langage d’ores et déjà disponible à travers l’App Gemini, Vertex AI, Gemini Enterprise, AI Studio, l’API Gemini, l’IA mode de son moteur de recherche (indisponible en France) et un nouvel IDE « agentique » intitulé Antigravity. Il sera prochainement suivi par une déclinaison dénommée Deep Think, un modèle de raisonnement « profond ».

Gemini 3 Pro est présenté comme le champion de sa catégorie

Sans trop de surprise, les porte-parole du groupe prétendent que les modèles surpassent (de peu) les concurrents de premier plan à savoir Claude Sonnet 4.5 et GPT 5,1. Google met surtout en avant le fait que Gemini 3 Pro fait bien mieux que Gemini 2,5 Pro dans la plupart des domaines.

Gemini 3 Pro réaliserait 30 % d’appel de fonction en plus comparé à 2,5 Pro, selon Philipp Schmid, Ingénieur senior responsable des relations développeurs chez Google DeepMind.

Le LLM profiterait de gains de 20 % en matière de programmation, et de 15 % en matière de connaissances par rapport à son prédécesseur.

« Avec Gemini 3, Google poursuit son avance en matière de raisonnement multimodal et de programmation », croit de son côté Holger Mueller, analyste chez Constellation Research.

Les résultats sont difficiles à vérifier, mais Google s’entoure de partenaires qui attestent des gains observés.

« Gemini 3 représente une avancée significative dans le domaine de l’IA multimodale », affirme Yusuke Kaji, directeur général IA for Business chez Rakuten, dans un communiqué de presse. « Rakuten s’est associé à Google pour effectuer des tests alpha, et sa capacité à gérer les conditions réelles des modalités audio et visuelles, en particulier dans des scénarios difficiles tels que le chevauchement des locuteurs ou les images floues, le distingue pour les applications d’entreprise ».

« Nous avons observé des gains mesurables et significatifs dans le raisonnement juridique et la compréhension de contrat complexe », assure pour sa part Joel Hron, directeur technique chez Thomson Reuters.

La plupart des acteurs invoqués (GitHub, Box, SAP, Windsurf, Shopify, Geotab, etc.) sont des éditeurs.

D’autres arrivent avec des chiffres à l’appui.

« Le nouveau LLM ultramoderne de Google a dominé 14 des 16 classements que nous avons analysés. Ils montrent des améliorations significatives de la factualité », affirment les porte-parole de Kaggle, une communauté de data scientists animée par Google.

Artificial Analysis a réalisé ses propres évaluations de Gemini 3 Pro. Le modèle est passé en tête de son classement dans cinq des 10 tests qui composent son index. Cela en fait, selon le cabinet « indépendant » qui a eu accès au modèle en avant-première, un « leader » dans son domaine bien loin devant Gemini 2.5 Pro. Par-dessus le marché, il est plutôt rapide (128 tokens par seconde).

Outre les gains observés, Google maîtrise mieux sa communication qu’OpenAI sur les épisodes GPT-5 et 5.1. Il y a toutefois quelques ombres au tableau.