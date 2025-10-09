Gemini Enterprise : au nom de l’IA, Google renomme à tout va

Dans une présentation de 30 minutes, Thomas Kurian, CEO de Google Cloud a dévoilé Gemini Enterprise. Cette solution est affichée comme la « porte d’entrée » aux agents IA de Google et de tiers. Ce que les porte-parole du groupe avaient déjà dit d’Agentspace.

Auparavant une option de Gemini pour Workspace, Gemini Enterprise n’est plus un module complémentaire, mais une solution à part entière. Les applications de productivité de Google (Docs, Drive, Sheets, Slides, Gmail, Meet) n’y sont pas incluses.

Gemini Enterprise = Agentspace + Gemini Advanced ?

Toutefois, le service peut s’y connecter. Il incorpore Gemini Advanced (les derniers LLM en date de Google et les services associés) et Google Vids.

Surtout, « Gemini Enterprise exploite diverses sources en temps réel, notamment Google Search ainsi que des sources de données internes et externes », affirme Maryam Gholami, directrice senior responsable produit chez Google Cloud

L’outil permet d’accéder aux données externes à Google (OneDrive, Entra ID, Outlook, SharePoint, Jira Cloud, ServiceNow, etc.) dans les applications les plus courantes. Box, OpenText et WorkDay y seront inclus. La majorité de ces connecteurs sont présentés en préversion privée dans la documentation de Google.

Avec Agent Designer, il est possible de créer de petits agents IA en mode no-code. AgentDesigner doit également permettre la conception de flux agentiques incluant plusieurs outils, LLM et agents. Cette fonctionnalité n’a pas été présentée en détail.

Autre changement, Agentspace est désormais inclus dans Gemini Enterprise. Le service est maintenant nommé « galerie d’agents », précise Thomas Kurian.

La galerie inclut l’accès à Gemini Code Assist, en sus de NotebookLM Enterprise et Deep Research et bientôt Data Science Agent (en préversion). C’est aussi l’endroit où les entreprises peuvent ajouter leurs agents IA développés ailleurs. L’API proposé pour rechercher et découvrir ces assistants propulse un moteur de recherche mêlant langage naturel et filtres. Elle s’appelle maintenant AI Agent Finder.

Et GCP d’inclure dans la boucle ses partenaires, dont BCG, Capgemini, HCLTech, Infosys, Capgemini, TCS, McKinsey, Wipro « et bien d’autres ». Ceux-là fourniront des agents et de l’accompagnement pour créer des agents IA.

Ils exploiteront sûrement l’Agent Development Kit depuis Vertex AI, une suite d’outils plus versatile que l’interface no-code.

« Accenture, Cognizant, Deloitte, KPMG et PwC annoncent par ailleurs leur adoption interne et l’extension de leurs services pour Gemini Enterprise », ajoute un porte-parole de GCP.

« Notre objectif est de faire de Gemini Enterprise la destination centrale où les clients peuvent accéder aux agents qu’ils utilisent quotidiennement, y compris ceux des principaux fournisseurs de technologie et de SaaS », poursuit-il.

Ici, Google s’appuie sur son protocole open source Agent2Agent (A2A). Et de prétendre que les interconnexions agentiques sont sécurisées. Quand bien même GCP bénéficie d’une expertise en matière de cybersécurité, A2A demeure un protocole jeune (en version 0.3.0 depuis juillet). Et les typologies d’attaques évoluent rapidement. Une affirmation qu’il faut donc prendre avec des pincettes.

L’intégration de serveurs MCP et de wrappers par-dessus ces composants est visible à l’œil nu. Cela demeure la manière la plus répandue de se connecter à l’écosystème.

Pour autant, la personnalisation des bases de connaissances et des mécanismes RAG semble encore complexe. La richesse de la documentation de GCP le laisse à penser.

Le fournisseur assure par ailleurs qu’il maintient une couche de gouvernance et de sécurité centralisée. Ces porte-parole ne l’ont pas présenté en détail. Dans la documentation technique, GCP précise comment configurer son IAM, le VPC, les clés de chiffrement externes (au besoin), consulter les logs et les services sous-jacents nécessaires (Vertex AI, Cloud Storage, IAM). La protection contre les résultats nocifs, dangereux ou interdits, dépend du service Google Armor.