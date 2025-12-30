Anthropic étend les capacités des « skills » de Claude

Anthropic fait évoluer les « skills » de Claude qu’il avait lancé en octobre. Les skills sont une fonctionnalité qui permet d’enseigner à l’IA des tâches récurrentes. Les nouveautés de cette fin d’année visent à faciliter le déploiement, la découverte et la création de ces skills, en particulier dans des environnements professionnels.

Un standard ouvert pour les Agent Skills Anthropic lance donc « Agent Skills », un standard ouvert qui doit permettre la portabilité des skills entre différents outils et plateformes d’intelligence artificielle, sur un modèle comparable à celui du Model Context Protocol (MCP). Si ce standard ouvert est adopté, les skills pourraient être partagées et déployées plus facilement, y compris en dehors de l’écosystème Claude. Anthropic estime que cette approche facilitera également le développement de nouveaux agents IA orientés vers des tâches opérationnelles.

Gestion centralisée, découverte et création simplifiées Les clients d’Anthropic auraient par ailleurs fait part de leur difficulté à administrer et à diffuser ces compétences à l’échelle d’une entreprise. L’éditeur les a entendus. Les administrateurs (des offres Team et Enterprise) pourront désormais gérer les skills de manière centralisée, en les activant par défaut ou en les rendant optionnelles pour les utilisateurs. Selon l’éditeur, les employés disposent ainsi d’un point d’accès unique pour identifier les skills disponibles au sein de leur organisation. Anthropic annonce également une évolution de l’interface. Les skills sont désormais accessibles depuis la barre latérale « Tools » de Claude, avec un mécanisme de création rapide. L’utilisateur décrit le besoin, et Claude génère la skill correspondante.

Un annuaire de skills partenaires Un annuaire de skills co-développés avec des partenaires est également mis en ligne. On y trouve des « compétences » de Canva, Notion, Figma, Zapier, Vercel, Atlassian, Sentry, Cloudflare, Stripe ou encore Ramp. Anthorpic ne détaille cependant pas les conditions d’accès ni les éventuels modèles économiques associés à ces skills. Du côté des partenaires, Atlassian met en avant l’intégration de ces « compétences » dans ses outils. « Désormais, Claude ne se contente plus de voir des tickets Jira ou des pages Confluence : il sait quoi en faire, qu’il s’agisse de transformer des spécifications en backlogs, de générer des rapports d’avancement ou de faire remonter la connaissance interne », illustre Josh Devenny, responsable produit Rovo Skills chez Atlassian. Anwar Haneef, directeur général et responsable de l’écosystème Canva, explique pour sa part qu’avec les skills « Claude comprend désormais comment travailler dans Canva, et pas seulement comment s’y connecter ».