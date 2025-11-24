Selon l'agence britannique de lutte contre la criminalité, la National Crime Agency (NCA), un réseau de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars actif au Royaume-Uni a acheté une banque au Kirghizstan, en Asie centrale, afin de faciliter le blanchiment des profits provenant de la cybercriminalité et d'autres activités criminelles, et de les convertir en crypto-monnaie utilisée pour échapper aux sanctions imposées à la Russie en soutien à la guerre menée par le régime de Poutine contre l'Ukraine.

Les échanges d'argent liquide contre des cryptomonnaies sont au cœur de l'écosystème criminel mondial. En 2024, la NCA et ses partenaires européens et nord-américains ont pris des mesures sévères à l'encontre de deux réseaux russes de blanchiment d'argent, TGR et Smart, qui blanchissaient de l'argent pour le compte de plusieurs équipes de ransomware, dont Evil Corp, Conti et Ryuk, dans le cadre d'une série d'actions baptisée "Operation Destabilise".

Au cours des 12 derniers mois, cette opération a permis d'arrêter 45 blanchisseurs d'argent présumés et de saisir 5,1 millions de livres sterling en espèces. Depuis sa création, 128 arrestations et plus de 25 millions de livres ont été saisis en espèces et en crypto-pépettes au Royaume-Uni, et des millions d'autres à l'étranger.

"Aujourd'hui, nous pouvons révéler l'ampleur des activités de ces réseaux et établir une distinction entre les crimes commis au sein de nos communautés, la criminalité organisée sophistiquée et les activités parrainées par des États", a déclaré Sal Melki, directeur adjoint de la NCA chargé de la criminalité économique.

Selon lui, "les réseaux perturbés par Destabilise opèrent à tous les niveaux du blanchiment d'argent international, depuis la collecte de l'argent de la rue provenant du trafic de drogue jusqu'à l'achat de banques et la mise en place de violations des sanctions mondiales".

Le lien avec le Kirghizstan, un ancien État soviétique coincé entre le Kazakhstan et la Chine, a été découvert en août, lorsqu'une société liée au dirigeant de la TGR George Rossi, Altair Holding SA, a été sanctionnée au Royaume-Uni dans le cadre de la répression des efforts connus de la Russie pour contourner les sanctions occidentales en exploitant le système financier kirghize.

On apprend aujourd'hui qu'Altair a acheté une participation de 75 % dans la Keremet Bank, basée au Kirghizstan, le 25 décembre 2024. L'autorité nationale de concurrence a par la suite découvert que Keremet facilitait de nombreux paiements transfrontaliers pour le compte de la banque publique Promsvyazbank.

La Promsvyazbank, qui a été nationalisée par le gouvernement russe en 2018, a également été sanctionnée par les États-Unis et le Royaume-Uni à la suite de l'invasion de l'Ukraine, et a été accusée d'être liée aux tentatives russes de truquer les élections en Moldavie par l'intermédiaire de l'oligarque et politicien populiste pro-russe Ilon Shor, qui a également orchestré le vol de plus d'un milliard de dollars dans le système bancaire du pays en 2014.

La société A7 d'Ilon Shor a collaboré un moment avec la Promsvyazbank sur le lancement d'une crypto-monnaie stable adossée au rouble, A7A5, et les réseaux liés à la société ont probablement été conçus pour permettre des paiements transfrontaliers afin de contourner les sanctions en faveur du complexe militaro-industriel de la Russie, estime la NCA.