Re:Invent 2025 : les VM d’AWS à base de Graviton5 seront 25 % plus rapides

Il aura finalement fallu attendre le tout dernier jour de l’événement re:Invent 2025 – que l’hyperscaler AWS a organisé la semaine dernière à Las Vegas –, pour apprendre que le processeur ARM maison, le Graviton, allait bien avoir une suite.

A priori disponible courant 2026 dans des VM baptisées M9g, le Graviton5 devrait être 25 % plus performant que le Graviton4. Il aura 192 cœurs, contre 96 précédemment, et un « cache L3 cinq fois plus large ». Sauf que le Graviton4 n’avait pas de cache L3 (partagé entre tous les cœurs), juste 2 Mo de cache L2 par cœur, qui totalisaient 192 Mo.

Selon les quelques bribes d’information qu’a pu obtenir LeMagIT, il est vraisemblable que le Graviton5 équivaut à deux circuits de Graviton4, gravés plus finement avec une précision de 3 nm (au lieu de 5 nm) pour tenir dans la même puce. Si cette puce devait contenir 960 Mo de mémoire cache (192 x 5), il pourrait s’agir de 192 cœurs cumulant 576 Mo de cache interne, à raison de 3 Mo par cœur (ce que supportent les nouveaux cœurs Neoverse V3), plus un supposé circuit commun de 384 Mo.

Il est tout aussi probable que ce circuit n’existe pas et qu’AWS fasse plutôt référence à la capacité des cœurs d’accéder au cache de cœurs se trouvant dans un second processeur du même serveur. S’agissant désormais de cœurs ARM Neoverse V3 – des V2 sur la version précédente –, il est notable que les caches L2 deviennent partageables entre cœurs et s’apparentent donc à du cache L3.

On retiendra qu’AWS commercialisait déjà des VM M8g à base de Graviton4 avec 192 cœurs. Il s’agissait en l’occurrence du nombre total de cœurs répartis sur deux processeurs dans un serveur. Le fait que ces cœurs résident désormais dans la même puce et se partagent un nouveau cache L3 réduirait la latence de leurs interactions de 33 %. AWS indique que les bases de données en mémoire seraient jusqu’à 30 % plus rapides et que les applications en containers, plus fragmentées pour optimiser l’usage des cœurs, seraient jusqu’à 35 % plus rapides.

Selon AWS, plus de la moitié des applications en production sur son cloud public fonctionneraient à présent sur des processeurs Graviton. Selon plusieurs experts, les Graviton – et les processeurs ARM en général – auraient un meilleur rapport performance/prix sur les applications découpées en microservices et les applicatifs web.

Les x86, qui consomment beaucoup plus d’énergie, mais ont cette capacité à mieux répartir les flux d’instructions sur les circuits disponibles, resteraient plus efficaces sur les tâches lourdes. Notamment celles qui lisent et écrivent beaucoup de données. Accessoirement, les x86 représentent le choix par défaut pour les applications historiques qui sont migrées en cloud sans être transformées.