Personnalisation des agents IA : MCP gagne des fonctions de sécurité

La prochaine version du projet Model Context Protocol inclura un mécanisme permettant d’autoriser l’accès des agents IA aux outils et services back-end pour le compte des utilisateurs.

Bien qu’il ait à peine un an, le protocole MCP (Model Context Protocol) d’Anthropic est déjà largement utilisé pour donner aux agents IA des accès à des outils et des services. Pratiquement tous les fournisseurs et éditeurs de logiciels proposent désormais un serveur MCP. Certains, tels que GitHub et Microsoft, hébergent des registres de serveurs MCP et des catalogues d’outils. Le projet sert également de base pour toute une gamme de produits de passerelles IA et de projets open source qui ajoutent des fonctionnalités de sécurité.

La version en amont du projet a progressivement ajouté ses propres améliorations. La plus importante d’entre elles a été la prise en charge de l’autorisation des agents IA à l’aide d’OAuth 2.1 en milieu d’année. Cette capacité a remplacé un système moins sécurisé, basé sur des clés API.

Cependant, selon Alex Salazar, cofondateur et PDG d’Arcade.dev, il restait encore un aspect important à traiter concernant l’autorisation des agents IA.

« Jusqu’à présent, les discussions sur OAuth portaient sur la manière dont le client communique avec le serveur MCP », explique Alex Salazar. « Il s’agit ici de s’assurer que l’utilisateur est autorisé à communiquer avec un autre service. Et je peux retirer des autorisations pour m’assurer qu’il est généralement habilité à effectuer les différents types d’actions qui peuvent être disponibles sur mon serveur MCP. »

En juillet, les ingénieurs d’Arcade.dev ont proposé un mécanisme pour ce flux d’autorisation qui fonctionne hors bande, loin du client MCP. Celui-ci ne doit pas exposer les données sensibles à un grand modèle de langage (LLM). Cette proposition a été intégrée à la prochaine version majeure de MCP, dont la sortie est prévue le 25 novembre.

« Vous pouvez désormais créer des agents qui peuvent être adaptés à un utilisateur », affirme Alex Salazar. « Prenons l’exemple d’un assistant personnel. Vous allez lui demander de lire vos e-mails, de vérifier votre agenda. Vous allez lui demander de faire toutes sortes de choses. Or, il ne peut pas consulter vos e-mails ou votre agenda sans passer par un processus d’autorisation. »

En dehors de MCP, ce type de processus d’autorisation est généralement lancé à l’aide d’une URL, selon M. Salazar. Mais dans le cadre de MCP, il n’existait auparavant aucun moyen de renvoyer une URL sans passer par le client MCP, ce qui pouvait exposer des données sensibles à un LLM sous-jacent.

« La quantité de talents et d’expertise en ingénierie, ainsi que les discussions et négociations techniques qui ont été nécessaires pour mener à bien ce projet sont extraordinaires, mais le résultat est assez banal », constate Alex Salazar. « Nous avons découvert comment renvoyer une URL de manière sécurisée et confidentielle, sans faire appel à un LLM ».

Une intégration en amont de fonctionnalités jusque-là développées à façon Le nouveau mécanisme OAuth de MCP, intégré en amont, pourrait rendre certaines fonctionnalités de la passerelle IA redondantes dans certains produits de fournisseurs, y compris ceux d’Arcade. Mais un développeur IA considère qu’il est préférable d’intégrer directement ce type de fonctionnalité dans le protocole. « À condition que cette normalisation puisse être largement adoptée, le fait d’accorder à une IA la capacité d’agir de manière limitée en votre nom peut être sécurisé et évolutif », déclare Kyler Middleton, ingénieur logiciel principal chez Veradigm, une entreprise spécialisée dans les technologies de santé. « Il existe de nombreuses implémentations médiocres et incomplètes de cette fonctionnalité, et les discussions approfondies et le consensus de l’équipe MCP nous aident tous à progresser. » Cependant, la discussion s’est poursuivie au sein de la communauté en amont à la fin du mois de septembre sur les inconvénients potentiels de l’approche MCP OAuth d’Arcade. « Permettre aux serveurs d’obtenir des URL arbitraires peut augmenter le risque de phishing/d’ingénierie sociale », peut-on lire dans les notes d’une réunion du groupe d’intérêt sur la sécurité MCP qui s’est tenue le 23 septembre. « Il y a une discussion autour des serveurs qui pourraient déclarer des domaines approuvés qu’ils peuvent envoyer au client, et le client peut déterminer la politique sur les URI qu’il affichera à l’utilisateur final. Cela fera probablement l’objet d’une exploration ultérieure ». Kyler Middleton partage ces préoccupations. « Par exemple, je dispose de droits d’administration sur plusieurs plateformes où sont stockées des données sensibles. Si j’interagis avec un bot et qu’il me demande un jeton, que j’approuve, obtiendra-t-il automatiquement tous les droits dont je dispose, ou y aura-t-il un mécanisme mis en place par l’agent ou par le processus d’octroi du jeton, grâce auquel je pourrai n’accorder que certains droits spécifiques ? », s’interroge-t-elle. « Cela doit exister, mais cela pourrait facilement être contraignant pour les utilisateurs, donc cela doit être conçu avec soin ».