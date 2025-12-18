CI/CD : GitHub face à une levée de boucliers après un changement tarifaire

Au premier janvier, GitHub baissera les prix des « hosted runners », les serveurs mis à disposition de ses clients pour exécuter les flux de travail CI/CD GitHub Actions. Suivant les instances proposées, le prix à la minute baissera de 20 à 39 %. Les machines les moins chères (Linux 2 Core ARM, Linux 1 Core) ne verront pas leur prix changer. Les usages dans les dépôts publics demeureront gratuits.

Une bonne nouvelle, a priori. Mais au 1er mars 2026, le spécialiste de la gestion de versions de code prévoyait également de facturer des « frais d’usage de la plateforme GitHub Actions » pour les runners « self-hosted », ceux déployés par les entreprises dans le cloud, sur site et en local sur leurs machines. La filiale de Microsoft avait fixé ses frais à 0,002 dollar par minute. Et d’expliquer que les coûts de gestion de la plateforme nécessaire à l’orchestration des runners sont jusqu’alors payés par les utilisateurs des « hosted-runners ».

« En actualisant notre tarification, nous alignons davantage les coûts sur l’utilisation et la valeur ajoutée pour chaque utilisateur d’Actions, tout en stimulant l’innovation et l’investissement sur la plateforme », argumente GitHub. « La grande majorité des utilisateurs, notamment les particuliers et les petites équipes, ne constateront aucune augmentation de prix ».

De même, GitHub n’a pas prévu d’augmenter le prix d’Enterprise Server. Et ces clients n’ont pas à payer les runners, puisqu’ils gèrent eux-mêmes l’orchestration des charges de travail sur site ou dans le cloud.

« 96 % des clients ne verront aucun changement dans leur facture. Parmi les 4 % d’utilisateurs d’Actions touchés par ce changement, 85 % verront leur facture d’Actions diminuer et les 15 % restants, qui sont touchés de manière générale, subiront une augmentation médiane d’environ 13 dollars », anticipait GitHub.

Environ 0,09 % des développeurs individuels auraient pu subir une hausse médiane de 2 dollars par mois.

Une décision incompréhensible pour la majorité des développeurs Si certains se montrent cléments, globalement les développeurs n’ont pas compris pourquoi eux ou leur entreprise devraient payer l’usage de leurs propres machines. « La frustration sur Reddit et dans tout l’écosystème des développeurs est palpable. Ce n’est pas seulement une question de deux dixièmes de centime », comprend Patrick Nguyen, ingénieur logiciel chez Clear.ai, une startup australienne, sur LinkedIn. « C’est le principe d’être facturé pour l’orchestration sur sa propre infrastructure. Pour beaucoup, cela ressemble à un geste qui tourne le dos à l’esprit open source qui a construit la plateforme ». « C’est encore pire qu’il n’y paraît pour les grandes entreprises ; non seulement vous êtes facturé 0,002 dollar/minute pour l’utilisation de votre runner autohébergé, mais ces minutes sont désormais décomptées des minutes gratuites de votre compte », explique un internaute sur Reddit. Une information présente dans la FAQ partagée par GitHub. « Ainsi, si vous êtes facturé au niveau entreprise – ce qui vous donne 50 000 minutes gratuites par mois – tout à coup, l’utilisation de vos actions autohébergées commencera à manger ces minutes gratuites, qui étaient auparavant utilisées pour des runners hébergés par GitHub plus coûteux, ce qui dévalorise essentiellement les minutes gratuites que vous obteniez déjà avec votre forfait. Une folie », ajoute-t-il. « Je pense qu’à un moment où la réputation de GitHub est à son plus bas, rendre payant l’utilisation des runners self-hosted au lieu d’effectuer d’autres changements pour les rendre plus attractifs est une très mauvaise décision », a déclaré Mitchell Hashimoto, cofondateur d’HashiCorp et actuel développeur du terminal Ghostty, sur X (Twitter).

GitHub reconnaît une erreur de communication, mais maintient son projet Face à ce mouvement bruyant, 24 heures après sa publication, GitHub a décidé de « reporter le changement de facturation annoncé pour les actions GitHub autohébergées afin de prendre le temps de réévaluer [son] approche ». La filiale de Microsoft maintient la baisse pour les runners qu’elles gèrent, prévue le 1er janvier. « Nous avons des coûts réels pour faire fonctionner le plan de contrôle d’Actions », rappelle rapidement GitHub. « Nous investissons également dans des runners autohébergés afin qu’ils fonctionnent à l’échelle dans les environnements des clients, en particulier pour les scénarios d’entreprise complexes », poursuit l’éditeur. « Bien que ce contexte soit important, nous avons raté le coche, avec ce changement, en n’incluant pas plus d’entre vous dans notre planification ». Et d’ouvrir un canal de discussion pour récolter les avis afin d’améliorer GitHub Actions et les runners self-hosted. L’entreprise semble faire amende honorable donc. « GitHub a admis qu’ils ont avancé trop vite en communication, mais pas que la direction est erronée », comprend Julien Danjou, CEO de Mergify, un outil de surveillance et d’optimisation des pipelines CI. « Actions est une plateforme : file d’attente, planification, orchestration, sécurité, fiabilité, plan de contrôle. Que votre CPU soit hébergé par GitHub ou par vous, GitHub fait toujours la partie difficile. Faire payer pour cela n’est pas mal. C’est honnête ». Selon Julien Danjou, GitHub chercherait surtout à couper l’herbe sous le pied aux entreprises qui s’appuient sur les fournisseurs de cloud concurrent de Microsoft pour « revendre des minutes CI » moins chères que GitHub Actions. Tristan Helmich, directeur IT chez Checkmk, un outil de supervision, considère que le « message est clair ». En repoussant la mesure concernant les runners autohébergés, mais en maintenant la baisse des prix pour ses services cloud, « GitHub veut rendre l’autohébergement si peu attractif économiquement que vous reveniez dans leur environnement géré ». Un coût à la minute pourrait être pénalisant pour les entreprises qui n’utilisent pas des serveurs aussi performants que ceux de GitHub. Le modèle de facturation à la minute serait « une insulte ». « Un job de dix heures sur votre matériel ne coûte pas plus cher à GitHub qu’un job de dix minutes », prétend Tristan Helmich. Conscient de l’existence des coûts mentionnés par GitHub, lui préférait un prix par job, fonction du volume de logs. Cet avis est partagé par la majorité des personnes ayant pris le temps de répondre à la demande de sollicitation de GitHub.