Fleet Manager : une console pour gouverner toutes les bases de données Neo4j

Neo4j a présenté la semaine dernière Fleet Manager. Comme son nom le laisse à penser, l’outil doit permettre de gérer les bases déployées à la fois sur site et dans le cloud (GCP, Azure, AWS), quelle que soit l’édition. Cela inclut AuraDB, Enterprise Edition, Desktop, Community Edition et le modèle de déploiement à large échelle, Infinigraph. L’idée est de confier au DSI et au RSSI « une seule vue » pour suivre les déploiements et les sécuriser.

Inventorier les licences et gérer les mises à jour L’outil agit comme un control plane pour catégoriser et labéliser les déploiements, gérer les extensions et les licences (Neo4j, Graph Data Science, Bloom) ainsi que suivre la consommation de ressources dans le cloud. Il est également possible de superviser la santé et les performances des nœuds, d’obtenir des alertes « en temps réel » sur de potentielles pannes et d’obtenir une piste d’audit. Fleet Manager doit permettre de distinguer les serveurs, les bases de données et leurs instances. Ce control plane est installé sur Neo4 Aura, un service SaaS. Le plug-in pour connecter les bases nécessite la version 4.4 de Neo4j et au-delà. Il est accessible gratuitement avec un compte Aura. Ce n’est pas la première fois que l’éditeur dit vouloir simplifier la gestion de sa base de données orientée graphes. En 2022, il avait présenté Ops Manager, une interface et une API aux mains des DBA pour accélérer les déploiements. Il s’agit, entre autres, de faciliter la gestion de la configuration des espaces de nom et des mises à jour. Neo4j espérait que cela facilite les migrations vers le cloud. À l’avenir, l’éditeur prévoit que Fleet Manager devienne l’endroit de référence pour « l’application de politiques unifiées et des flux de travail automatisés pour l’approvisionnement, les mises à niveau et les migrations ». En clair, l’éditeur pourrait fusionner les capacités d’Ops et de Fleet Manager.