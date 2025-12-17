Stockage des sauvegardes : 9LivesData ressuscite HydraStor de Nec

Dans le domaine du stockage des sauvegardes, le fournisseur 9LivesData est sans doute une marque dont peu d’entreprises ont entendu parler alors que nombre de grands groupes utilisent sa solution depuis de nombreuses années. Il s’agit en effet de l’équipe qui a mis au point le cluster de stockage de sauvegardes HydraStor, que le japonais Nec vendait dans le monde entier depuis le début des années 2010.

Cette solution avait ceci de particulier qu’elle était fortement extensible : il suffisait d’ajouter des nœuds de disques durs pour stocker les copies de secours au fur et à mesure que celles-ci s’amoncellent. En face, Dell DataDomain ne supporte que l’ajout de sept tiroirs de disques à son nœud de contrôle et ExaGrid grimpe à un maximum de 32 nœuds. Un cluster HydraStor peut contenir plus de 100 nœuds.

Mais, problème, Nec a fermé toutes ses filiales en 2023 pour ne plus vendre ses produits qu’au Japon. Après en avoir obtenu le droit, la société 9LivesData reprend donc aujourd’hui le flambeau pour poursuivre ailleurs le développement et la vente de la technologie derrière HydraStor. Au grand soulagement de quantités de clients et de revendeurs.

« Nous avons immédiatement des milliers de clients captifs, en attente de nouveaux nœuds pour étendre leur cluster. Et des clients de grande taille. On y dénombre de nombreuses institutions financières, étatiques. Une entité de l’UE dispose d’une configuration de 320 Po de capacité. En Afrique du Sud, le distributeur Data Center Corporation a vendu des HydraStor à toutes les banques du pays », lance Cezary Dubnicki, le PDG et fondateur de 9LivesData (en photo en haut de cet article), également créateur du système de stockage de l’HydraStor. LeMagIT l’a rencontré à l’occasion d’un événement IT Press Tour consacré aux acteurs européens du stockage.

L’objectif d’être 20% moins cher 9LivesData n’a pas vocation à vendre des baies de disques, comme le faisait Nec. « Notre offre consiste à ne commercialiser que le système de stockage, désormais baptisé High9stor. Et parce qu’il fonctionne sur tout serveur doté de disques durs, les clients – ou leurs intégrateurs – pourront choisir de l’installer sur le matériel qui les chante. Cela leur coûtera in fine bien moins cher que les solutions concurrentes, qui sont vendues sous forme d’appliance, c’est-à-dire dont le logiciel de stockage est préinstallé sur un matériel vendu au prix fort », dit Cezary Dubnicki. L’objectif est de permettre un coût de possession 20% inférieur aux solutions concurrentes. Il est d’une part atteint avec des nœuds de marque Supermicro que 9LivesData recommande. Leur boîtier rack est fin, seulement 1U, et contient 12 douze disques durs SATA 3,5 pouces de 20 To chacun. Soit une capacité de 240 To bruts. D’autre part, le système High9stor, comme son ancêtre sur les clusters HydraStor, a cette faculté unique de mélanger des nœuds et des disques durs de différentes générations et de caractéristiques différentes. « Habituellement, une entreprise va intégralement remplacer sa solution de stockage au bout de cinq ans. Ce n’est pas le cas chez nous. Vous remplacez, à chaud, les disques ou les nœuds au fur et à mesure qu’ils tombent en panne par des modèles plus récents, sans contrainte d’incompatibilité technique », explique le fondateur, en assurant qu’il s’agit là aussi d’un avantage économique.