Rachat de DevCycle par Dynatrace : la consolidation de l’observabilité s’intensifie

Cette semaine, Dynatrace, spécialiste de l’observabilité, a annoncé l’acquisition de DevCycle, une société canadienne basée à Toronto, pour un montant non dévoilé.

DevCycle, fondée en 2011 sous le nom de Taplytics, propose un logiciel de gestion des fonctionnalités qui s’intègre à tout système de signalisation des fonctionnalités (feature flagging) conformes à OpenFeature. OpenFeature est un projet incubé par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Co-initié par Dynatrace en 2022, le framework a créé une API standard pour l’intégration avec des outils de feature flagging, similaire à ce qu’OpenTelemetry a fait pour la collecte de données de traces distribuées.

Cela signifie que DevCycle ne remplace pas nécessairement les outils de gestion des fonctionnalités que les développeurs pourraient avoir en place. Il doit plutôt normaliser la gestion de plusieurs outils de feature flagging au sein d’une organisation DevOps, d’après Torsten Volk, analyste chez Omdia, une division d’Informa TechTarget [également propriétaire du MagIT].

« DevCycle ne se préoccupe pas vraiment des indicateurs de fonctionnalités eux-mêmes, mais de la logique en temps réel en arrière-plan », explique Torsten Volk. « Une fois qu’une fonctionnalité est labélisée et que vous avez ce signal, vous devez sortir sans ruiner l’application ou la ralentir et voir ce que cette fonctionnalité a fait dans la milliseconde où elle a été publiée ».

Les clients de Dynatrace jaugent l’intérêt de la consolidation Pourtant, pour un client de Dynatrace, cette acquisition représente une opportunité de remplacer un outil de feature flagging. « Nous avons accordé beaucoup d’attention à la manière de l’utiliser dans notre environnement et d’observer les résultats », déclare Michael Cabrera, directeur de l’ingénierie de fiabilité des sites chez Vivint Smart Home. Le responsable n’a pas nommé l’autre éditeur. « L’intégration des indicateurs de fonctionnalités dans la plateforme va changer notre façon d’envisager la configuration et le déploiement des fonctionnalités. » Un autre client de Dynatrace, FreedomPay, n’utilise pas beaucoup les indicateurs de fonctionnalités en interne. Il n’est donc pas susceptible d’adopter DevScale dans un avenir proche, selon Mark Tomlinson, directeur principal de la performance et de l’observabilité chez le fournisseur de paiements numériques basé à Philadelphie. Pour de nombreux clients qui utilisent des feature flags, l’alternative précédente en matière d’automatisation consistait à utiliser un LLM et un outil tel que Model Context Protocol pour connecter différents outils d’observabilité, de gestion des fonctionnalités et de déploiement de logiciels. Grâce à l’intégration de DevCycle dans Dynatrace, « vous pourrez gérer ces éléments dans un environnement d’entreprise, sans avoir à passer par de nombreuses étapes externes ou à fournir des efforts considérables pour y parvenir », comprend Mark Tomlinson. Lorsque les fonctions logicielles gérées à l’aide de feature flags entrent en production, l’intégration des outils peut accélérer l’obtention des résultats des tests A/B et permettre aux développer de réagir immédiatement, ajoute-t-il. « Ils pourraient peut-être demander à l’IA de Dynatrace : “Selon toi, quelle est la meilleure option ?” Et le laisser faire le calcul », complète-t-il.

Un « système de contrôle actif » Selon les analystes, DevCycle permettra également à Dynatrace non seulement de rendre compte des résultats des tests A/B et des expériences sur les indicateurs de fonctionnalités, mais aussi de diagnostiquer la cause profonde des problèmes et d’agir en conséquence. « Il est clair que Dynatrace ne se contente pas de signaler les anomalies », note Andrew Cornwall, analyste chez Forrester Research. « En rachetant DevCycle, ils permettent à leurs clients d’activer ou de désactiver certaines parties du code de leur application en fonction des retours d’information de Dynatrace […] et peuvent prendre des mesures plutôt que de se contenter d’exposer des signaux ». À l’ère du développement infusée à l’IA, le feature flagging revient comme une méthode nécessaire pour activer ou désactiver des fonctions dont les développeurs n’ont pas forcément la maîtrise totale. « Cette acquisition fait progresser l’observabilité vers un système de contrôle actif. » Alois ReitbauerDirecteur stratégie technologique, Dynatrace « Cette acquisition est clairement destinée à faciliter la complexité des applications natives de l’IA », écrit Steven Dickens, CEO d’HyperFrame Research, dans un billet de blog. « Ces systèmes sont notoirement imprévisibles. Lorsque vous changez un prompt ou un modèle, vous devez voir immédiatement comment cela affecte la latence et le coût », poursuit-il. « Dynatrace se positionne comme le filet de sécurité pour ces expériences. Nous voyons cela comme une tentative d’aller au-delà du simple tableau de bord ». Il s’agit d’une nouvelle étape délibérée pour l’entreprise dans le contrôle des flux de travail DevOps, au-delà de leur simple observation, selon un article publié cette semaine sur le blog d’Alois Reitbauer, directeur de la stratégie technologique chez Dynatrace. « Cette acquisition fait progresser l’observabilité vers un système de contrôle actif », écrit M. Reitbauer. « En intégrant les contrôles précis de l’exécution et le concept de fonctionnalités centralisées de DevCycle aux informations complètes fournies par Dynatrace, nous nous rapprochons de notre vision d’une plateforme de résilience intelligente capable d’autoréparation, de prévention et d’optimisation continue ». « Dynatrace a besoin de [DevCycle] pour alimenter sa vision d’une réactivité en temps réel dans ce qu’elle appelle l’intelligence autonome. » Torsten VolkAnalyste, Omdia Ce n’est pas la première incursion de Dynatrace au-delà de l’observabilité dans l’automatisation directe. L’entreprise propose depuis 2021 des hooks de déploiement logiciel via son projet open source Keptn. L’année dernière, elle a ajouté la prise en charge de son outil Davis AI for AIOps afin de générer automatiquement des artefacts logiciels, tel que des ressources de déploiement Kubernetes et des pull requests Git, en réponse à des problèmes. « Dynatrace a besoin de [DevCycle] pour alimenter sa vision d’une réactivité en temps réel dans ce qu’elle appelle l’intelligence autonome », décrit Torsten Volk.