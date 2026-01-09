Soupçonné d’avoir participé à un groupe de ransomware, Daniil Kasatkin serait libre

Échange de bons procédés ? Laurent Vinatier, chercheur français détenu en Russie depuis 2024, vient d’être libéré, rapportait hier l’AFP. Accusé d’espionnage par Moscou, il a été gracié par Vladimir Poutine, selon les services de sécurité russes, le FSB.

Toujours selon le FSB, Daniil Kasatkin a, en échange, été libéré par la France. Ce basketteur professionnel, qui jouait jusqu’au tout début du mois de juin 2025, avec l’équipe de Moscou MBA-MAI, avait été arrêté le 21 juin à Paris, avant d’être placé sous écrou extraditionnel.

Car les États-Unis demandaient son extradition : il est accusé d’avoir participé aux activités de cyberextorsion d’un gang actif de 2020 à 2022. Ce groupe - non désigné explicitement - aurait attaqué plus de 900 organisations à travers le monde sur la période, dont des administrations aux États-Unis. Une description qui correspond avec les activités connues et documentées du gang Ryuk/Conti.

Daniil Kasatkin n’a pas été accusé d’avoir procédé au moindre piratage ni à la moindre intrusion : il est soupçonné d’avoir été négociateur pour le gang de cybercriminels.

Un domaine où la maîtrise de l’anglais est susceptible d’être un plus. Et Daniil Kasatkin n’est pas étranger à la langue : il a étudié aux États-Unis, à la Penn State University, pour l’équipe basketball de laquelle il a également joué en 2018-2019, après celle de la Mission Mountain School de Grundy, en Virginie. C’était avant les faits qui lui ont été reprochés.