VDI : atténuer les problèmes de performances avec la gestion des ressources

Les utilisateurs n'accepteront la transition vers le VDI que si les postes virtuels avec lesquels ils travaillent sont au moins aussi performants que les postes physiques auxquels ils étaient habitués.

Cependant, il n'est pas facile d'égaler les performances des postes de travail physiques, étant donné que les postes de travail virtuels partagent les ressources du réseau.

La valeur de la surveillance des performances en temps réel

L'un des moyens d'atténuer les problèmes de performances du VDI est la surveillance des performances en temps réel, qui permet de repérer les changements et d'y remédier avant qu'ils n'entraînent des problèmes notables. Une détection et une réponse rapides sont essentielles pour garantir une bonne expérience à l'utilisateur final, mais ce ne sont pas les seules mesures qu’il est possible de prendre.

Le service informatique peut configurer les postes virtuels et modifier leurs paramètres afin d'obtenir des performances optimales.

1. Éliminer les tempêtes de démarrage

Une façon de minimiser les problèmes de performance est d'éliminer les tempêtes de démarrage, qui se produisent lorsque trop d'utilisateurs démarrent leurs postes virtuels en même temps, souvent au début de la journée de travail. Le service informatique peut prévenir les tempêtes de démarrage en configurant les postes virtuels pour qu'ils démarrent automatiquement juste avant le début de la journée de travail.

2. Éviter le surprovisionnement

Le service informatique peut également limiter les effets des tempêtes de démarrage en évitant de surprovisionner les hôtes de virtualisation. Pour ce faire, il doit s'assurer que l'infrastructure dorsale dispose de suffisamment de ressources pour faire face aux périodes de forte activité.

3. Fixer une limite de ressources

De la même manière, le service informatique peut définir une limite de ressources pour les postes individuels afin d'éviter que l’un d’entre eux n'utilise trop de ressources. Par exemple, le service informatique peut utiliser Microsoft Storage QoS – un programme qui aide à gérer et à surveiller les machines virtuelles – ou un logiciel similaire pour empêcher un poste virtuel de consommer trop d'IOPS de stockage.

4. Ne pas utiliser de profils itinérants

Une autre mesure que le service informatique peut prendre pour réduire les temps de connexion et d'autres problèmes de performances VDI consiste à déployer Microsoft UE-V (ou User Experience Virtualization). Cet outil permet aux utilisateurs de conserver le même poste sur plusieurs appareils en évitant de s'appuyer sur des profils itinérants.

Les profils itinérants nécessitent de copier les éléments du profil dans Windows dans le cadre du processus de connexion. Ce processus peut nuire aux performances, en particulier si les profils sont volumineux ou si plusieurs utilisateurs se connectent simultanément.