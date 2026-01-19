Une brise salvatrice : l’actu IT B2B de 2025 en dessins

Les technologies changent et progressent, les hommes, eux, ne changent pas. Se souvenir de ce qui n’a pas marché, c’est anticiper sur ce qui ne marchera pas demain. Aussi, pour se souvenir du temps qui passe et des bugs qui s’effacent, voici pour notre 15e album la rétrospective de l’année 2025 à travers les dessins parus dans Le MagIT .

Et bien, ça a secoué en 2025 ! Mais, impassible au milieu des retournements géopolitiques, des droits de douane punitifs et erratiques, des souverainetés brutalisées, toute l’année, elle a gonflé, elle a gonflé la bulle de l’Intelligence Artificielle, attirant capitaux et énergies. Et avec elle une interrogation lancinante ? Elle gonfle, elle gonfle, mais de quoi va-t-elle accoucher, cette montagne ?

Bonne fille, l’IA nous promet de tout faire pour nous aider à décarboner nos économies, instaurer la cybersécurité, et même à comprendre et contourner les réglementations qu’on lui a imposées. Ou que l’on essaie de lui imposer. A tort, selon certains de ses plus fervents promoteurs qui n’hésitent à conspuer ceux qui ont le malheur de tenir un discours trop négatif sur leur précieuse poule aux œufs d’or en gestation.

Car la compétition est là, implacable. C’est une course intercontinentale qui s’est engagées entre ceux qui prétendent à devenir « la » superpuissance de demain, celle qui sortira la première la meilleure intelligence artificielle. DeepSeek, entends-tu ?

En coulisse, voire ouvertement en scène, la question de la souveraineté numérique n’a jamais été plus prégnante, rattrapée par celles des tensions géopolitiques internationales sur fond de guerre commerciale à peine larvée.

Comme s’il fallait ajouter aux incertitudes et aux angoisses qu’elles ne manquent pas de générer, s’ajouter l’appétit des grands acteurs de l’IA pour des ressources matérielles limitées. Pénuries de composants à la clé, pour ajouter des tensions économiques aux… tensions économiques existantes.

Bien sûr, tout cela ne serait rien si la menace cybercriminelle ne restait omniprésente, ajoutant sa dose de soupçon d’implication dans le chamboule-tout géopolitique.

L’actualité IT B2B a probablement été rarement autant le reflet de l’actualité globale, avec tout ce qu’elle peut avoir d’éprouvant à suivre au quotidien. Dans un tel maelstrom, une dose d’humour régulière n’est pas simplement bienvenue, elle a probablement un côté salvateur. C’est l’occasion de remercier François Cointe et son incontournable talent.

Téléchargez « Du côté des Bugs 2025 »