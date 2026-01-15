Les tendances ERP à anticiper pour 2026

Résumé : Les ERP jouent un rôle important dans les activités de nombreuses entreprises depuis des décennies. Certaines innovations récentes modifient le fonctionnement des ERP, et les directeurs informatiques, directeurs financiers et autres cadres supérieurs qui travaillent avec ces systèmes doivent se tenir informés des dernières tendances afin de déterminer les mesures à prendre.

En 2026, des sujets tels que la visibilité de la chaîne logistique et les ERP modulaires resteront au centre des préoccupations, tandis que l’amélioration de la qualité des données contribuera à maintenir l’accent mis sur l’IA. Bon nombre des tendances ERP aideront les dirigeants, tels que les DSI et les directeurs des opérations, à réduire les risques pour leur entreprise et à rester compétitifs.

Voici plus d’informations sur les tendances ERP, pour 2026, que les cadres supérieurs (qui travaillent avec ces systèmes) devraient connaître.

1. AI agentique L’IA peut transformer les processus opérationnels de nombreuses façons différentes. Elle peut notamment contribuer à améliorer la satisfaction client et à réduire les coûts organisationnels, mais cette technologie peut également présenter des inconvénients dont les organisations doivent se prémunir. Selon le rapport « The state of AI in 2025: Agents, innovation, and transformation » (« L’état de l’IA en 2025 : agents, innovation et transformation ») publié par McKinsey, 88 % des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise utilisait l’IA dans au moins un aspect de son activité. L’utilisation de l’IA agentique dans les ERP va continuer à se développer. L’un des cas d’utilisation de l’IA agentique dans les logiciels ERP consiste à créer des prévisions pour les responsables de la chaîne logistique, ce qui peut les aider à améliorer leur prise de décision grâce à un accès accru aux données. Les prévisions basées sur l’IA peuvent également améliorer le chiffre d’affaires global des entreprises. Car les responsables de la chaîne logistique seront en mesure de prendre de meilleures décisions, qui permettront d’éviter des pertes financières. Des prévisions améliorées peuvent également réduire le risque global pour l’entreprise, car celle-ci sera mieux préparée à faire face à d’éventuels problèmes métiers. Cependant, l’utilisation de l’IA en général soulève certaines questions potentielles dont les DSI, les directeurs des opérations et autres cadres dirigeants doivent être conscients avant d’intégrer cette technologie dans les processus de leur entreprise. Parmi les problèmes possibles, citons l’accès de l’IA à des données confidentielles, l’opacité des processus d’IA et la production de réponses incorrectes par l’IA.

2. Préparation des architectures des données La dépendance de l’IA vis-à-vis des données signifie que les architectures des données des entreprises doivent être en bon état afin que l’IA puisse les utiliser. Pour que l’IA fonctionne aussi bien que possible, les données qu’elle utilise doivent être rassemblées dans des mécanismes de stockage appropriés, plutôt que dispersées à divers endroits. De plus, les données doivent être correctes et éviter les doublons. Dans de nombreuses entreprises, les mêmes données existent sous différents formats selon les services. Les différentes unités opérationnelles utilisent souvent leur propre version de l’ERP, chaque version gérant indépendamment ses données de référence, ce qui peut conduire à un paysage de données fragmenté ou cloisonné. Ces problèmes entravent l’analyse et le reporting au sein de l’entreprise. Alors que le retour sur investissement de l’IA occupe le devant de la scène, disposer d’une base de données adéquate peut aider les organisations à obtenir un meilleur retour sur investissement de leur IA.

3. Pression continue pour passer à un ERP cloud La migration des organisations vers le cloud restera un sujet majeur dans le monde des ERP en 2026. Le support de SAP pour la majorité de ses clients ERP Central Component sur site prendra fin en 2027, tandis qu’Epicor a récemment annoncé que les dernières versions de certains de ses produits sur site, notamment Kinetic, seront commercialisées entre 2026 et 2028. L’ERP en mode cloud peut offrir certains avantages par rapport aux logiciels sur site, les entreprises pouvant confier la responsabilité de la maintenance du système au fournisseur. De plus, les coûts pour les entreprises peuvent être moins élevés. Cela dit, la tarification de l’ERP en mode cloud peut être difficile à comprendre, et les fournisseurs décident en grande partie des paramètres de configuration du produit, ce qui laisse moins de liberté aux entreprises qu’avec les déploiements sur site. Le passage d’une infrastructure sur site à une infrastructure cloud est une entreprise de grande envergure. Selon une étude réalisée en 2025 par Rimini Street, 95 % des personnes interrogées ont déclaré qu’il n’était pas facile de justifier un retour sur investissement positif pour SAP S/4HANA.

4. ERP modulable L’ERP modulable et la flexibilité qu’il apporte continueront d’être un sujet majeur dans le monde des ERP. Les plateformes ERP traditionnelles sont construites avec des composants étroitement liés, ce qui peut rendre difficile le remplacement d’un module par un autre. L’ERP modulable permet aux organisations de combiner et d’associer différents modules ERP, y compris ceux provenant de différents fournisseurs, et de les personnaliser si nécessaire. Les utilisateurs peuvent ajouter des composants sans avoir recours au développement de code. Un autre avantage de l’ERP modulable réside dans sa flexibilité accrue, qui permet aux entreprises de s’adapter plus rapidement aux évolutions technologiques, ce qui peut contribuer à améliorer leurs résultats financiers. Cependant, les entreprises doivent utiliser au moins certaines applications ERP en mode cloud pour pouvoir adopter l’approche ERP modulable.

5. Visibilité de la chaîne logistique La visibilité de la chaîne logistique ainsi que les technologies permettant de l’améliorer resteront au centre des préoccupations en 2026. L’incertitude économique et géopolitique conduira à mettre l’accent sur l’amélioration de la visibilité dans la chaîne d’approvisionnement. Certains dirigeants anticipent que l’IA fera partie de cette évolution, 38 % des responsables de la chaîne logistique déclarant qu’ils pensent que l’IA générative contribuera à améliorer la visibilité, selon le rapport « Supply Chain Horizons 2025 » de Logility. Parmi les technologies qui peuvent contribuer à améliorer la visibilité de la chaîne logistique, on peut citer l’analyse prédictive, permettant d’alerter les responsables de la chaîne logistique sur les changements commerciaux tels qu’une augmentation prévue de la demande des clients pour un produit particulier, et les capteurs IoT, qui fournissent des informations sur l’emplacement des produits. Les jumeaux numériques peuvent également permettre aux entreprises de tester différentes situations avant de passer à l’action. Comme par le passé, certains problèmes potentiels peuvent nuire à la visibilité de la chaîne logistique. Les entreprises doivent entretenir des relations solides avec les autres acteurs de la chaîne afin d’optimiser la visibilité de celle-ci, et les problèmes liés aux données peuvent entraîner une vision incomplète.