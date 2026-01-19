Sovereign Core : IBM propose un kit pour monter son cloud souverain

Au mois de février, IBM prévoit de lancer la préversion technique de Sovereign Core, une architecture logicielle pour bâtir un cloud privé isolé, déployé sur site ou chez les infogérants. Sa disponibilité générale est déjà prévue pour la mi 2026.

Big blue s’intéresse plus particulièrement à la notion d’IA souveraine, fortement poussée par Nvidia pour vendre ses GPU dans certains pays, dont la France et l’Allemagne.

Dans son assomption de la souveraineté, IBM assure que les clients et leur infogérant locaux doivent avoir la main sur le control plane, pas l’éditeur. Les clés de chiffrement et la gestion des accès doivent rester sous la responsabilité du client, en conformité avec la juridiction de son pays. De même, les données, les logs, les modèles doivent rester sous sa gouvernance.

Une architecture clé en main plutôt qu’un cloud souverain Techniquement, IBM vend là une déclinaison de Red Hat OpenShift capable d’accueillir ses autres produits. Pour mémoire, la filiale de Big Blue a annoncé récemment la mise en place d’un support « souverain », basé en Europe, mené par des résidents européens. Sovereign Core n’est donc qu’une extension de cette stratégie. Selon le diagramme diffusé par le géant de l’IT, quand Red Hat fournit le registre des conteneurs, la gestion des clusters, la division en tenant et les fonctions Bring your Model, IBM livre les briques d’orchestration d’opérations sécurisées, de gouvernance et catalogage de tous les actifs de la plateforme (clusters, VM, modèles, clés de chiffrements, logs, etc.). Tous les produits alignés pour mettre en place Sovereign Core ne sont pas encore désignés, mais HashiCorp Vault sera de la partie pour la gestion des secrets, tandis qu’IBM Concert servira de tour de contrôle de la conformité. Des templates devraient permettre de respecter d’emblée des réglementations comme DORA et l’AI Act. Et de promettre une « réduction des dépendances » : la plateforme est agnostique des serveurs des clients et OpenShift demeure une « fondation open source ». Interrogé par SearchIToperations, une publication sœur du MagIT, Jason Andersen, analyste chez Moor Strategy & Insights comprend qu’IBM cherche à surfer sur la vague de la souveraineté. La présentation de Sovereign Core a eu lieu le même jour que la disponibilité générale d’AWS EU Sovereign Cloud et la même semaine que l’ajout des services d’IA générative dans les régions Top Secret d’Oracle Cloud Infrastructure, réservée à l’administration américaine et à ses agences.

Des premiers déploiements espérés en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne Sur le papier, la solution de Big Blue promet davantage de pouvoir aux mains des clients qu’AWS EU Sovereign Cloud et la plupart des solutions des hyperscalers estampillés souveraines. Le modèle de Sovereign Core se rapproche de ce que propose Oracle avec Alloy, une déclinaison d’OCI opérée exclusivement par un partenaire, dans un « esprit » marque blanche. À ceci près qu’Oracle fournit également les appliances Exadata. Big Blue ne mentionne pas ses mainframes. IBM a annoncé deux partenaires inforégants pour le lancement : avec le Belge Cegeka en Belgique et aux Pays-Bas et avec le Britannique Computacenter en Allemagne. « Avec IBM Sovereign Core, nous pouvons nous concentrer sur la configuration du logiciel en fonction des cas d’usage spécifiques de chaque client, plutôt que de passer des mois à assembler des composants disparates et à valider les contrôles de souveraineté », déclare Christian Schreiner, directeur de l’unité Cloud, Computacenter, dans un communiqué diffusé par IBM. « Cela peut accélérer considérablement le délai de rentabilité et nous permettre d’aider des clients qui, auparavant, ne pouvaient pas du tout envisager de solutions d’IA ».