DevSecOps : les agents IA contextuels de GitLab et Harness séduisent

GitLab a lancé sa plateforme GitLab Duo Agent en disponibilité générale le 15 janvier pour les abonnés GitLab Premium et Ultimate, dans les déploiements self-managed (et on premise), avec une disponibilité prévue pour les clients dotés d’un tenant GitLab Dedicated.

La plateforme comprend Agentic Chat. Il permet d’analyser les workflows de développement et de livraison de logiciels, de générer et de tester du code et des objets IaC, d’aider à créer et à gérer des pipelines CI/CD. Il doit aussi expliquer, hiérarchiser et recommander des correctifs pour les vulnérabilités de sécurité. Deux agents fondamentaux, un agent planificateur et un agent analyste de sécurité sont inclus au lancement. Les utilisateurs peuvent également créer des agents personnalisés. La plateforme GitLab Duo Agent prend en charge des agents tiers tels que Claude Code d’Anthropic et Codex CLI d’OpenAI.

« Il ne se contente pas de générer du code, ce que font beaucoup d’autres IDE ou plugins IDE. Il s’intègre également étroitement à un dépôt de code pour prendre en charge la correction des défaillances du pipeline et fournir des rapports de sécurité faciles à comprendre », déclare Anuj Tyagi, ingénieur SRE dans une entreprise de communication dont il tait le nom. « C’est bien mieux que ce à quoi je m’attendais, notamment en ce qui concerne la compréhension du contexte pour un référentiel volumineux et la résolution des problèmes liés au pipeline, observe-t-il, après un test.

Tenter de concurrencer GitHub Le défi de GitLab, et celui de tous les acteurs DevSecOps qui commercialisent des agents IA résident dans l’avance prise sur le marché par GitHub et sa société mère Microsoft. Outre l’apport d’agents IA à travers son Copilot, GitHub a annoncé en octobre que plus de 180 millions de “développeurs” utilisaient ses dépôts de code. “Avec les [produits] basés sur des agents, il ne s’agit pas seulement de fonctionnalités, mais aussi de la manière dont l’adoption et les retours d’expérience améliorent la précision et l’efficacité de l’IA”, explique Jason Andersen, analyste chez Moor Insights & Strategy. “Je m’intéresse à l’effort nécessaire pour modifier et adapter les agents GitLab préconfigurés à [un environnement spécifique].” Selon Jim Mercer, analyste chez IDC, la particularité de GitLab réside dans le fait que les agents Duo fonctionnent dans le contexte et sous la gouvernance de la plateforme GitLab. “Contrairement à GitLab, qui se concentre sur une plateforme unifiée, GitHub s’appuie sur les extensions Copilot pour faciliter l’intégration avec des outils tiers et élargir les capacités à l’ensemble du pipeline”, explique Jim Mercer. Anuj Tyagi affirme trouver les capacités DevSecOps étendues de GitLab dans l’ensemble plus utiles que celles de GitHub Copilot, mais note qu’il y a encore matière à amélioration en ce qui concerne les performances de l’agent IA. “J’ai observé une différence de performance notable entre GitLab Duo dans les déploiements autohébergés et la version SaaS, en particulier dans la manière dont les prompts sont compris et interprétés”, témoigne-t-il. “D’un point de vue commercial, les indicateurs tels que la cohérence et la précision sont évalués de manière plus significative dans l’environnement SaaS, où les modèles semblent plus matures”. “Nos clients ont testé la plateforme GitLab Duo Agent pendant sa période bêta, et nous avons pu satisfaire à divers contrôles de qualité pour différentes options de déploiement avant sa mise à disposition générale”, assure Manav Khurana, directeur des produits et du marketing chez GitLab, dans une déclaration envoyée par e-mail à Informa TechTarget [propriétaire du MagIT]. “Les entreprises qui choisissent des déploiements de modèles autohébergés pour des raisons de souveraineté des données ou de conformité bénéficieront de performances d’IA comparables à mesure que nous continuerons à améliorer notre offre”.

L'atout tarifaire de GitLab Selon Jason Andersen, l’approche tarifaire de GitLab pourrait contribuer à améliorer la précision et l’efficacité de ses agents IA. GitLab Duo Agent Platform a introduit les crédits GitLab, ainsi que des subventions de 12 et 24 dollars en crédits incluent par utilisateur pour les abonnés Premium et Ultimate. Les crédits seront renouvelés chaque mois et les utilisateurs pourront les utiliser pour n’importe quelle fonctionnalité de Duo Agent Platform. Ils pourront acheter davantage de crédits via un pool partagé ou les payer mensuellement à la demande. “Le modèle de crédits virtuels est un moyen intéressant d’encourager l’adoption”, approuve Jim Mercer. “[Ancrer les agents IA] pourrait être un moyen de maximiser ces crédits inclus.” Par ailleurs, selon un consultant en informatique, la récente controverse sur la tarification des “GitHub Actions hosted runners” pourrait également créer une opportunité pour les concurrents. En décembre, GitHub a dévoilé son intention de facturer 0,002 dollar par minute pour l’utilisation de runners autohébergés sur la plateforme GitHub, mais a retiré ce projet après les plaintes des clients. “Je connais deux entreprises qui ont fait marche arrière parce qu’elles pensent que [le changement de tarification] pourrait revenir à l’avenir”, indique Roger Blakely, directeur informatique à temps partiel chez StratITech, une société de conseil basée dans la Silicon Valley, en Californie. “Elles ne veulent pas avoir à faire face à des dépenses imprévues liées à leur plateforme”.