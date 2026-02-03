Green Communications propose l’Internet of Edge comme réseau de secours en cas de cyberattaque

Créée il y a une quinzaine d’années, Green Communications est une DeepTech qui propose des solutions de communication aux forces armées. L’entreprise est issue d'un transfert de technologies des universités Paris-Saclay, Sorbonne-Université et du CNRS. Les travaux des chercheurs portaient sur deux axes : la consommation énergétique des réseaux sans fil et les réseaux maillés, c'est-à-dire les réseaux de type proche en proche. Une approche baptisée Internet of Edge par les dirigeants de Green Communications.

Du réseau et des applications de base pour communiquer

L’innovation de Green Communication n’est pas la création d’un réseau WiFi maillé proprement dit, mais de proposer aujourd’hui cette approche comme réseau de secours dans le cadre d’un PCA.

L’idée est de déployer de petits boîtiers Wi-Fi afin de constituer très rapidement un réseau maillé sur lequel les utilisateurs pourront se connecter avec des terminaux sains équipés du client VPN WireGuard. Outre la connectivité, ceux-ci ont accès à des services de base en mode web tant que le réseau « corporate » est hors ligne du fait d’une cyberattaque.

Les boîtiers embarquent les applications vitales pour permettre à la cellule de crise et aux collaborateurs de communiquer. Chaque boîtier dispose d’un serveur DNS, un serveur de messagerie, de téléphonie, etc. La technologie Green Communications permet de mettre en commun ces ressources et assurer le routage des communications et la synchronisation des données entre les boîtiers.

Outre le maillage Wi-Fi d’un site, il est possible d’interconnecter plusieurs de ces réseaux Edge en 5G. « Nous commercialisons 2 types de plateforme », résume Pauline Loygue, Chief Operating Officer de Green Communications : « il y a d’une part les boîtiers standards dont le rôle est de se connecter avec leur voisin et de former un réseau maillé. Ceux-ci embarquent tous les services de base qui sont accessibles aux utilisateurs en mode web. Nous avons également des plateformes qui disposent également d’un modem 5G intégré. Cette passerelle peut être utilisée de diverses manières. L'un des usages est d'échanger avec un autre site à distance. Ces deux sites sont mis en relation automatiquement et les services des deux sites sont synchronisés de manière transparente ».

L’administrateur dispose d’un plan des locaux pour positionner les boîtiers et va piloter l’ouverture des différents services aux utilisateurs. Il va aussi connecter les serveurs sur le réseau lorsque ceux-ci sont considérés comme sains.