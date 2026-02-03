Snowflake engage 200 millions de dollars auprès d’OpenAI

Snowflake signe un engagement de 200 millions de dollars avec OpenAI. La première étape sera de rendre GPT-5.2 disponible à travers Cortex AI, la suite de services d’IA générative de Snowflake (AI Functions). La famille de LLM propulsera également Snowflake Intelligence, l’assistant IA avec lequel l’éditeur cible les métiers et les cadres dirigeants. Les LLM d’OpenAI seront hébergés sur Azure, AWS et GCP. Les outils d’OpenAI : OpenAI Apps, AgentKit, les API vers les différents types de modèles seront accessibles aux clients de Snowflake. Tout cela sous l’égide d’Horizon, la couche de gouvernance de la plateforme.

Databricks, ServiceNow et maintenant Snowflake Il est également prévu de développer des solutions spécifiques pour certains secteurs, d’après les deux sociétés. L’autre partie du contrat tient sur l’usage étendu de ChatGPT Enterprise par les employés de Snowflake. Aucune date de disponibilité n’a été communiquée. Deux clients, le concurrent d’Adobe, Canva, et WHOOP, un fabricant d’objets connectés grand public, se disent enthousiastes à l’idée d’exploiter les modèles d’OpenAI pour « tester de nouvelles idées ». Les deux partenaires et leurs clients sont pour autant peu transparents sur les usages qui pourraient émerger de cet accord. De leur côté, le 29 janvier, des ingénieurs d’OpenAI ont dévoilé l’existence d’un agent IA maison employé pour analyser les données d’usage de ses services, dont ChatGPT. « La plateforme de données d’OpenAI dessert plus de 3 500 utilisateurs internes qui travaillent dans les domaines de l’ingénierie, des produits et de la recherche », précisent-ils. « Elle rassemble plus de 600 pétaoctets de données réparties sur 70 000 ensembles de données ». Snowflake n’est pas le premier à signer un accord non exclusif avec OpenAI. En septembre dernier, Databricks a accepté d’engager 100 millions de dollars pour héberger les modèles GPT-5 d’OpenAI et les connecter à son catalogue Unity, l’équivalent d’Horizon, chez Snowflake. ServiceNow a également passé un accord pluriannuel pour un montant non dévoilé avec OpenAI. Toutefois, le lendemain, la société dirigée par Bill McDermott a présenté un accord équivalent avec Anthropic. Il s’agit non seulement de propulser certains de ses outils de création de code, mais aussi d’équiper ses employés.