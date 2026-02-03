Datacenters pour l’IA : la France se félicite d’avancées rapides

Un an après le Sommet pour l’action de l’IA, 63 sites en France ont été identifiés par les pouvoirs publics pour y installer des campus de datacenters. Selon les raccordements électriques qui devraient y être effectués, ils devraient totaliser 28,6 gigawatts.

Des chantiers sont déjà planifiés sur 26 d’entre eux par une dizaine d’opérateurs (sur les 13 qui avaient promis de le faire il y a un an). Cinq de ces sites devraient pouvoir accueillir des campus de datacenters d’au moins 700 mégawatts d’ici trois à quatre ans. Ces cinq sites sont situés à Escaudain (Hauts-de-France), au Bosquel (Hauts-de-France), au Grand Port Maritime de Dunkerque (Hauts de France), à Fouju (Île-de-France) et à Montereau (Île-de-France).

Réunissant en fin de semaine dernière les acteurs du secteur à Bercy, Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, s’est félicitée de constater des avancées : « les projets de centre de données en France se concrétisent progressivement : c’est une victoire pour notre souveraineté numérique, pour la transition écologique, pour la compétitivité économique et, au final, pour notre puissance de demain. »