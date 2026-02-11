Détection et gestion de secrets : le Français GitGuardian lève 50 millions de dollars

Il avait levé 12 millions de dollars en série A en 2019, puis 44 millions en série B en 2021. Voilà qu’il lève 50 millions de dollars dans le cadre d’une série C. La société ne communique pas sur sa valorisation.

La nouvelle opération a été menée par Insight Partners, un fonds d’investissement américain, aux côtés du fonds parisien Quadrille Capital et des investisseurs existants, Eurazeo, Sapphire Ventures, Balderton et la BPI. Si Quadrille Capital ne semble pas avoir accompagné de startup spécialisée dans la cybersécurité, Insight Partners a investi dans Wiz, SentinelOne, Darktrace, Armis, Checkmarx ou encore Aqua.

GitGuardian veut confirmer sa progression commerciale GitGuardian dit ainsi maintenir « délibérément » l’équilibre entre les capitaux américains et européens, sans qu’il y ait forcément une égalité parfaite entre les deux. « Nous avons des investisseurs à impact dans les deux régions, par exemple Insight Partners d’un côté de l’Atlantique et Eurazeo, de l’autre », déclare Carole Winqwist, Chief Marketing Officer chez GitGuardian, auprès du MagIT. « C’est important pour nous de conserver notre ADN européen. Notre plateau de développement est en Europe, pas aux États-Unis, pays dans lequel nous avons principalement des responsables go-to-market et customer sucess ». L’entreprise lancée en 2017 réalise toutefois 70 % de son chiffre d’affaires aux États-Unis, contre 80 % en 2024. Elle y avait ouvert un bureau à Boston en 2022, avant de s’installer à New York, il y a un peu plus d’un an. « Nous avons des responsables de compte sur une partie du territoire. Nous avons une présence sur la côte Ouest également, mais pas de bureau officiel », indique Carole Winqwist. Au total, GitGuardian compte 150 employés. En Europe, GitGuardian a réussi à convaincre ING, BASF, Deutsche Telekom, Orange, Doctolib ou encore Euronext. En 2024, auprès du MagIT, Éric Fourrier, CEO et cofondateur de GitGuardian évoquaient des cycles de vente longs du fait de ce recentrage sur les grands comptes. « Nous commençons à avoir une belle traction sur le marché allemand. Outre Deutsche Telekom et BASF, nous avons signé un très gros éditeur de logiciels », renseigne la directrice marketing. La stratégie du long terme semble effective : GitGuardian indique que 60 % des nouveaux clients sont engagés sur des contrats pluriannuels. La levée de fonds va permettre de renforcer sa présence en Espagne, dans les pays nordiques, dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), au Royaume-Uni, en France, mais aussi de s’installer en Asie, en Amérique Latine (depuis l’Espagne) et au Moyen-Orient. Au total, l’éditeur affirme que sa solution est utilisée pour surveiller plus de 610 000 dépôts, dont ceux des 115 000 développeurs de ses clients grands comptes. Toutefois, 80 % des nouveaux revenus récurrents proviennent d’Amérique du Nord. « Notre marché principal demeure les éditeurs de logiciels et les fournisseurs de cybersécurité. Nous avons aussi convaincu un certain nombre de banques et d’assurances aux États-Unis et au Canada », indique Carole Winqwist. « Nous ciblons de plus en plus les verticaux de la pharmaceutique, la santé, l’industrie pétrolière et gazière », liste-t-elle. Bref, l’ensemble des secteurs où la pression réglementaire augmente.

Face à GitHub et GitLab, GitGuardian prétend conserver l’avantage de l’expert La plateforme de GitGuardian (SaaS ou autohébergée) n’est toutefois pas verticalisée. Au contraire, la startup unifie ses deux produits consacrés à la détection et la gestion de secrets publics et privés. En 2024, l’éditeur a diversifié son offre en proposant des pistes pour la remédiation de fuite de secrets. De plus en plus, les plateformes telles GitHub et GitLab tendent à inclure nativement la détection de secrets et à proposer des moyens pour faciliter leur rotation. GitGuardian est agnostique du système de gestion de version de code. Et la société n’a pas perdu sa place de numéro 1 sur la marketplace de GitHub. « GitHub Push Protection fonctionne, mais sur des clés qui sont connues. Problème, les livraisons logicielles sont tellement rapides que [le système de détection] a six mois, voire un an de retard », affirme Carole Winqwist. Certains types de secrets sont bien suivis par GitHub, dont celles associées aux API OpenAI et les efforts de la filiale de Microsoft au sein des dépôts publics sont bienvenus, juge-t-elle. Mais l’enjeu pour GitGuardian est de protéger les secrets dans les dépôts internes des entreprises. « Pour un secret dans un dépôt public, il y en a six à huit dans un dépôt privé », assure-t-elle.