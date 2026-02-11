Stockage : IBM condense jusqu’à 11,8 Po de capacité dans un boîtier 2U
La nouvelle génération de baies FlashSystem bénéficie des derniers modèles de FCM du constructeur, des SSD spéciaux qui offrent jusqu’à 105 To de capacité individuelle pour une vitesse similaire à des SSD TLC de bien moindre capacité.
Sur le segment des baies de stockage en mode bloc (bases de données, machines virtuelles...), IBM met à jour sa gamme FlashSystem avec les modèles 5600 (taille 1U), 7600 (2U) et 9600 (2U aussi) plus capacitifs, plus rapides et intégrant désormais un chatbot Flashsystem.ai qui comprend des questions et des ordres en langage naturel pour épauler leur administration. Lors d’un point presse, IBM a argumenté que Flashsystem.ai est susceptible de diviser par 10 les efforts d’administration.
Concurrentes des FlashArray de Pure Storage, des ASA de NetApp, des Alletra B10000 de HPE ou encore des VSP One Block d’Hitachi Vantara, les baies FlashSystem ont la particularité d’être dotées de SSD NVMe spéciaux, appelés FCM. Dans ceux-ci, IBM mixe des circuits de NAND SLC (très rapides, mais peu capacitifs) et de NAND QLC (très capacitifs, mais plus lents). Cela permet d’atteindre des capacités élevées avec une vitesse globale similaire à celle des SSD TLC intermédiaires.
Avec ces nouvelles baies, IBM lance ses FCM de cinquième génération, en PCIe 5.0. Ils atteignent désormais des capacités de 26,4, 52,8 et 105,6 To, à comparer aux SSD TLC qui stagnent à 15 To. Les modèles précédents, en PCIe 4.0, grimpaient à 19,2 et 38,4 To. IBM argumente par ailleurs que ses FCM auraient une durée de vie 5,5 fois plus longue que des SSD QLC classiques grâce à un firmware plaçant plus intelligemment les données sur les cellules NAND.
De 633 à 3,37 Po de capacité brute
La FlashSystem 5600 a 633 To de capacité brute sur 12 FCM de 52,8 To, 400 To en RAID, jusqu’à 2,4 Po de capacité utile (après déduplication et compression), 16 ports FiberChannel (FC) ou 20 ports Ethernet en 25, 40 ou 100 Gbit/s. Sa performance est de 2,6 millions d’IOPS pour un débit de 30 Go/s. Elle fonctionne sur deux processeurs Intel Xeon de 12 cœurs chacun.
La FlashSystem 7600 grimpe, elle, à 1,68 Po de capacité brute sur 32 FCM de 52,8 To, 1,2 Po en RAID et jusqu’à 7,2 Po de capacité utile. Elle dispose de 32 ports FC ou Ethernet. Sa performance est de 4,3 millions d’IOPS pour un débit de 55 Go/s. Ses deux processeurs sont des AMD Epyc de 16 cœurs.
La FlashSystem 9600 est, semble-t-il, la seule qui utilise des FCM de 105,6 To pour une capacité brute qui atteint 3,37 Po, ou 2,4 Po en RAID et jusqu’à 11,8 Po en capacité utile. Physiquement, elle est identique à la 7600, mais ses deux processeurs Epyc de 48 cœurs chacun la rendent plus performante : elle grimpe à 6,3 millions d’IOPS pour un débit de 86 Go/s.
Il est notable que la précédente FlashSystem 9500 se présentait, elle, dans un boîtier 4U qui, s’il n’offrait pas plus de capacité (1,8 Po brut), affichait néanmoins un débit global de 100 Go/s grâce à la présence de 48 ports FC ou Ethernet.