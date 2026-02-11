Stockage : IBM condense jusqu’à 11,8 Po de capacité dans un boîtier 2U

Sur le segment des baies de stockage en mode bloc (bases de données, machines virtuelles...), IBM met à jour sa gamme FlashSystem avec les modèles 5600 (taille 1U), 7600 (2U) et 9600 (2U aussi) plus capacitifs, plus rapides et intégrant désormais un chatbot Flashsystem.ai qui comprend des questions et des ordres en langage naturel pour épauler leur administration. Lors d’un point presse, IBM a argumenté que Flashsystem.ai est susceptible de diviser par 10 les efforts d’administration.

Concurrentes des FlashArray de Pure Storage, des ASA de NetApp, des Alletra B10000 de HPE ou encore des VSP One Block d’Hitachi Vantara, les baies FlashSystem ont la particularité d’être dotées de SSD NVMe spéciaux, appelés FCM. Dans ceux-ci, IBM mixe des circuits de NAND SLC (très rapides, mais peu capacitifs) et de NAND QLC (très capacitifs, mais plus lents). Cela permet d’atteindre des capacités élevées avec une vitesse globale similaire à celle des SSD TLC intermédiaires.

Avec ces nouvelles baies, IBM lance ses FCM de cinquième génération, en PCIe 5.0. Ils atteignent désormais des capacités de 26,4, 52,8 et 105,6 To, à comparer aux SSD TLC qui stagnent à 15 To. Les modèles précédents, en PCIe 4.0, grimpaient à 19,2 et 38,4 To. IBM argumente par ailleurs que ses FCM auraient une durée de vie 5,5 fois plus longue que des SSD QLC classiques grâce à un firmware plaçant plus intelligemment les données sur les cellules NAND.