Classiq : l’IDE qui veut industrialiser le développement quantique

L’éditeur spécialisé dans les logiciels de développement quantique, Classiq, vient de lancer la V1.0 de son IDE full web. Cette version – dont la numérotation montre qu’elle peut être considérée comme « majeure » – cible les équipes de recherche et les concepteurs d’algorithmes qui doivent, en permanence, relier une logique de développement classique à des logiques et des modèles quantiques – alias « la transition de l’intention à l’exécution ».

Pour Nir Minerbi, CEO et cofondateur de Classiq, « les équipes ont besoin d’une base solide [où] le passage de la formulation du problème à l’exécution se fait sans rupture ». Elles ont aussi besoin « d’outils capables de rendre les programmes complexes plus faciles à comprendre, à déboguer et à maintenir », ajoute Lior Gazit, VP Produit.

Pour répondre à ce besoin, « cette version 1 regroupe l’ensemble de nos briques dans un cadre prêt pour la production, conçu pour le développement quantique à long terme », assure Nir Minerbi.

Détection d’erreurs automatique et débogage plus clair Parmi les fonctionnalités les plus mises en avant, Classiq 1.0 garantit la correction « by design ». L’« uncomputation » est activée par défaut, c’est-à-dire que les variables locales sont automatiquement nettoyées, et toute violation de correction est signalée comme une erreur bloquante avant l’exécution. En clair, cette v1.0 intègre un système de vérification automatique censé détecter des erreurs en amont et empêche l’exécution de programmes défaillants. Sur le débogage, l’IDE permet de visualiser plus clairement la structure des programmes, de suivre l’évolution des variables et de comprendre comment les instructions de haut niveau se traduisent en opérations quantiques. L’interface de l’EDI dédié au quantique de Classiq

Un meilleur compilateur de Qmod à QASM La mise à jour rend également le langage Qmod maison plus flexible. Il permet désormais d’utiliser des variables locales (pour éviter les interférences ou rendre le code plus modulaire), de prendre des décisions pendant l’exécution du programme, de mesurer des qubits en plein calcul, et de faire des calculs mathématiques plus avancés. Qmod peut aussi être plus facilement converti en QASM (Quantum Assembly Language est le langage bas niveau équivalent à l’assembleur en informatique classique) et inversement. Ce qui facilite son utilisation avec d’autres outils. Classiq 1.0 permet par ailleurs d’utiliser la syntaxe Python directement dans les programmes quantiques, ce qui étend considérablement le public pouvant utiliser la plateforme, avec des outils familiers bien plus démocratisés que QASM et Qmod.

De l’IA et une exécution « Hardware-aware » et « Hardware-agnostic » Cette v1 permet par ailleurs de mieux comprendre comment fonctionnent les programmes quantiques. Elle montre plus clairement la structure des modèles et la manière dont les instructions de haut niveau sont transformées en opérations quantiques. Elle rend en quelque sorte visible le « chemin » que suit le code pour devenir un circuit quantique exécutable. « Classiq a développé un des meilleurs compilateurs du monde pour l’informatique quantique. » Pierre DesjardinsCEO et cofondateur de C12 Pour y arriver, le logiciel fait appel à l’intelligence artificielle. L’IA aide à traduire des idées formulées en langage naturel en modèles quantiques puis elle garantit que ces modèles respectent les contraintes matérielles. Pas question, cependant, de recréer une « black box ». Classiq insiste sur le fait que son « assistant » n’est pas fait pour remplacer les développeurs, mais pour les aider et qu’il leur laisse un contrôle total de l’intention à l’exécution. L’exécution, justement, s’adapte automatiquement aux contraintes des différents simulateurs et aux particularités hardware des différents QPU. Classiq résume cette approche par les termes « hardware-aware » et « hardware-agnostic ». Le logiciel suit par ailleurs la quantité de ressources utilisées et il peut profiter de simulations accélérées sur GPU ou de supercalculateurs (HPC).