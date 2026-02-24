Databricks veut simplifier le streaming de données avec Zerobus Ingest

Après Lakebase, sa base de données managée PostgreSQL vendue pour les agents IA (mais pas que), Databricks annonce la disponibilité générale de Zerobus Ingest au sein de LakeFlow Connect. Il s’agit d’un service managé, serverless, qui permet d’ingérer directement des données de streaming – en quasi-temps réel – vers des tables Delta.

L’éditeur promet « des performances élevées à grande échelle. [Zerobus Ingest] prend en charge des milliers de connexions simultanées et en atteignant un débit agrégé de plus de 10 Go/seconde lors de l’écriture dans une table, le tout en moins de 5 secondes ».

Chaque connexion peut bénéficier d’un débit de 100 Mo par seconde pour un message dont le contenu n’excède pas 10 Mo, prétend-il. Un stream peut encaisser jusqu’à 15 000 enregistrements par seconde. Il oublie de préciser qu’il faut activer l’option Liquid Clustering pour profiter de ce niveau de performance et que les données demeurent dans la même région cloud.

Databricks affirme ainsi éviter la « taxe de la complexité » induite par le maintien en condition opérationnelle de bus et de systèmes de messageries distribués, tels Apache Kafka ou RabbitMQ. Les clients doivent généralement gérer des connecteurs, installer des couches de cache et de stockage intermédiaire, donc des doublons de jeux de données, et maintenir les schémas tout au long des transformations. Et de promettre la réduction des coûts en se passant de la gestion des brokers, des partitions, des groupes de consommation, de la gestion des clusters et des experts Kafka ou d’autres technologies de streaming.

« La plupart des charges de travail sont d’abord ingérées dans un bus comme Apache Kafka, puis traitées à nouveau avec Spark (ou même Kafka Connect). Avec Zerobus, vous pouvez remplacer l’ensemble de ce pipeline », affirme Ali Ghodsi, cofondateur et CEO de Databricks, sur LinkedIn.

Ingestion de données et performances : Databricks mise sur Rust, gRPC et Protobuf L’éditeur vante la simplicité de son offre managée synchrone ou asynchrone qui, elle, s’appuie sur architecture client-serveur « single sink » et une approche WAL (Write Ahead Log) pour la persistance en cas d’erreur. Le point d’entrée n’est autre qu’un SDK (Java, Rust, Go, TypeScript) ou des API gRPC et REST (en bêta) en mode push. Les déclinaisons des SDK sont des wrappers autour d’un client écrit en Rust. Un choix qui s’explique aisément, au vu de la performance de certains langages de programmation. « Le SDK Python utilise les liaisons PyO3 avec le SDK Rust haute performance. Il offre ainsi un débit jusqu’à 40 fois supérieur à celui du Python pur et une entrée/sortie réseau efficace grâce au runtime asynchrone de Rust », affirme Databricks dans sa documentation. L’éditeur avait déjà utilisé gRPC, le protocole de sérialisation Protobuf et Rust pour développer Spark Connect. Ce client permet de sélectionner la table cible, d’établir et maintenir la connexion avec le serveur Zerobus Ingest en gRPC, de construire un schéma compatible avec la table cible, d’envoyer le message à haute vitesse en sérialisant les données. Il gère les reconnexions, l’identification OAuth 2.0 avec le serveur. Optionnellement, il détecte les coupures réseau, remet en file d’attente les données perdues et relance automatiquement les pipelines. Le serveur Zerobus Ingest, lui, reçoit les données, valide le schéma, optimise les buffers Protobuf (avec gRPC) ou les fichiers JSON (avec l’API REST) et les lots, puis écrit dans la table Delta cible connectée au catalogue de données Unity Catalog. Ces « serveurs » sont en fait des pods déployés sur Kubernetes et ont accès des baies de stockage SSD NVMe. Databricks recommande l’usage des SDK et de l’API gRPC relié, pour les performances associées et les connexions persistantes, mais prévient que « chaque flux ouvert est pris en compte dans vos quotas de concurrence ». L’API REST, elle, est plus adaptée aux cas d’usage où les messages sont envoyés sporadiquement. Toutefois, puisqu’elle est stateless, « elle exige une procédure de connexion complète pour chaque mise à jour ». « Appuyez-vous sur gRPC pour les flux à haut volume et sur REST pour les flottes d’appareils massives à faible fréquence ou les langages [de programmation] non pris en charge », résument les ingénieurs de Databricks. La documentation précise que l’API REST est fournie avec une limitation de 10 000 requêtes par seconde. Zerobus Ingest est une alternative partielle à Kafka. Sa nature « single sink », contrairement à Kafka qui est multisink, implique que la solution ne serve qu’à alimenter le « lakehouse » de Databricks.

Pas un véritable remplaçant à Apache Kafka En clair, Zerobus Ingest ne remplace pas les systèmes Kafka quand ils sont utilisés dans le cadre d’architecture de microservices event-driven, de plateformes complexes de notifications et d’alertes avec plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs. « Si un utilisateur a besoin d’acheminer simultanément des événements vers des dizaines de systèmes en aval, Zerobus Ingest n’est pas conçu pour cela », prévient William McKnight, fondateur du cabinet d’analyste éponyme. Il s’exprime auprès de SearchDataManagement, une publication sœur du MagIT. « Il ne convient pas à tous les besoins d’une entreprise. […] Zerobus Ingest sacrifie le routage multidestinations, la relecture des événements et la livraison unique en échange d’une architecture simplifiée. C’est un excellent outil pour l’ingestion vers un lac de données à destination unique plutôt qu’un hub de messages universel ». Les plus gros utilisateurs de Kafka, les institutions financières, ne risquent pas de débrancher dans l’immédiat leur flux de streaming vers leur plateforme analytique. « Pour les transactions financières, le traitement des commandes ou d’autres flux de travail où un traitement en double pourrait entraîner de graves problèmes, les garanties de livraison en une seule fois offertes par Kafka sont essentielles », reconnaît Yashodhan Kale, architecte solutions spécialisé chez Databricks. « Bien que la feuille de route de Zerobus Ingest inclue cette fonctionnalité, les organisations qui en ont besoin dès aujourd’hui doivent encore s’appuyer sur Kafka », précisait-il dans un billet de blog à la toute fin du mois de décembre. C’est toujours le cas au lancement (Zerobus Ingest fournit uniquement des garanties « au moins une fois », lit-on dans la documentation), mais la solution dispose d’un autre atout. En définissant un schéma strict « Zerobus valide les enregistrements entrants en fonction de la définition de la table ». Dans le cas contraire, il génère une erreur. Avec le type VARIANT, Databricks dit pouvoir s’adapter à une approche « Schema on Read », quand le schéma des données sources n’est pas maîtrisable (un service tiers) ou que les métadonnées changent beaucoup. Les deux approches peuvent être combinées quand la table cible concatène différentes sources de données. Cela veut aussi dire que la gestion des schémas et des tables reste la responsabilité des clients. Et qu’il faut potentiellement opérer des transformations après l’ingestion. De surcroît, Zerobus Ingest n’est pas disponible dans un mode multirégion, ce qui empêche son usage dans les contextes les plus critiques. « Cela devrait changer prochainement », dixit Yashodan Khale. Un point officiellement confirmé dans la documentation de l’éditeur. Tout comme la prise en charge des tables Apache Iceberg (les données sont stockées au format Parquet).