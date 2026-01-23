Pourquoi TypeScript connaît la plus forte croissance sur GitHub

Si l'on avait demandé à 100 développeurs de logiciels de prédire quel langage de programmation connaîtrait la plus forte croissance sur GitHub en 2025, il est probable que certains auraient répondu Python, compte tenu de sa popularité dans les domaines de l'IA et de la science des données. Selon le rapport Octoverse 2025 de GitHub, cette supposition serait erronée.

Alors que Python a bénéficié d'une des communautés d'utilisateurs les plus actives sur GitHub en 2025, TypeScript était le langage le plus utilisé et comptait le plus grand nombre de nouveaux contributeurs.

Qu'est-ce que TypeScript ? TypeScript est un langage de programmation open source développé par Microsoft et présenté en 2012 pour faciliter la création, la maintenance et l'évolution d'applications JavaScript complexes. Techniquement, c'est un surensemble qui transpose la syntaxe typée en JavaScript simple. Au cours du processus de construction (build), le compilateur analyse la base de code, signale les erreurs liées au type et produit du JavaScript standard pour garantir une compatibilité totale avec l'écosystème applicatif. Les équipes de logiciels d'entreprise, les organisations de développement cloud-native et les développeurs open source l'utilisent largement. Le code source est disponible publiquement sur GitHub sous licence Apache 2.0. Le langage en est à sa version 5.x. En mars 2025, Microsoft a annoncé son intention de doter TypeScript d'un nouveau compilateur natif écrit en Rust. Ce changement devrait permettre des vérifications plus rapides, raccourcir les boucles de rétroaction des développeurs et permettre un codage assisté par l'IA plus précis. Les entreprises pourront bénéficier de ces améliorations sans réécrire le code existant.

Pourquoi de plus en plus de développeurs utilisent TypeScript JavaScript a été initialement conçu comme un langage de script léger pour le navigateur Netscape Navigator. Afin de faciliter son utilisation, ce langage de script a été conçu pour utiliser des types dynamiques. Dans un langage à typage dynamique, les variables ne sont pas liées à des définitions de types spécifiques à l'avance. Au contraire, les définitions de types sont déterminées par la valeur contenue dans une variable au moment de l'exécution du programme. En 1995, cette approche se justifiait pour créer des widgets simples et interactifs. Au fil du temps, JavaScript a été utilisé pour créer de grands systèmes logiciels distribués qui contiennent souvent des centaines de microservices Node.js. Ils intègrent également des API et des architectures d'applications complexes. À mesure que ces applications grandissent, le typage dynamique rend plus difficile l'identification des erreurs structurelles de manière rentable. Lorsqu'une erreur est détectée tôt, elle peut être réparée immédiatement. Si le même problème est identifié lors des tests d'intégration, du staging ou en production, les corrections nécessitent souvent des changements coordonnés, de nouveaux tests, déploiements et même des retours aux versions précédentes. Comme dans les autres activités humaines, dans le développement logiciel, le temps, c'est de l'argent. Détection précoce des erreurs et validation robuste TypeScript résout ces problèmes, car il ajoute un système de types statiques optionnel au-dessus de JavaScript. Lorsqu'un développeur définit une fonction, un objet ou un contrat API, le compilateur évalue leur utilisation dans l'ensemble du projet et signale immédiatement les incohérences dans l'éditeur. Cette approche permet aux pipelines de développement d'empêcher les codes invalides de perturber les tests unitaires et les environnements de staging. Les retours rapides aident les développeurs à mieux comprendre le flux des données et empêchent de nombreuses erreurs d'atteindre la production. Amélioration des outils de développement Les IDE compatibles avec TypeScript peuvent examiner les types explicites et inférés pour déterminer exactement quelles propriétés, méthodes et valeurs sont valides à un moment donné. Cette capacité permet aux outils de développement assistés par l'IA de fournir des suggestions d'autocomplétion précises qui reflètent la forme réelle des données, contrairement aux éditeurs JavaScript simples qui s'appuient sur des heuristiques. Intégration optimisée avec les services tiers TypeScript améliore l'interaction avec les applications tierces car il offre des garanties solides sur l'utilisation des API externes. Lorsque les développeurs utilisent un SDK fourni avec des définitions de types, TypeScript vérifie chaque interaction et émet immédiatement une alerte si l'interaction enfreint le contrat de l'API. Au fil du temps, ces vérifications réduisent les erreurs d'intégration et facilitent l'adoption des services tiers. Gestion à grande échelle des bases de code distribuées TypeScript orchestre ce qui serait autrement une collection lâche de scripts en un système avec des contrats explicites et applicables. À grande échelle, cela apporte plusieurs avantages rentables : Collaboration d'équipes distribuées : Les définitions de types créent un contrat partagé qui permet aux équipes de travailler de manière indépendante sur différentes tâches tout en garantissant la cohérence.

: Les définitions de types créent un contrat partagé qui permet aux équipes de travailler de manière indépendante sur différentes tâches tout en garantissant la cohérence. Documentation « vivante » : Les nouveaux membres d'équipe peuvent utiliser les définitions de types pour comprendre exactement ce que chaque service attend et retourne, sans rétroingénierie.

: Les nouveaux membres d'équipe peuvent utiliser les définitions de types pour comprendre exactement ce que chaque service attend et retourne, sans rétroingénierie. Refactorisation sécurisée : Si une équipe modifie une interface partagée, les autres équipes voient immédiatement si cela brise une dépendance existante. TypeScript peut tracer l'utilisation à travers les packages partagés et révéler exactement où le code se casse lors d'un changement de contrat.

Si une équipe modifie une interface partagée, les autres équipes voient immédiatement si cela brise une dépendance existante. TypeScript peut tracer l'utilisation à travers les packages partagés et révéler exactement où le code se casse lors d'un changement de contrat. Cohérence des API : TypeScript aide à réduire l'incompatibilité entre services et applications clientes, car il garantit des contrats cohérents côté client et serveur.