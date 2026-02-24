Canva rachète une start-up pour renforcer son IA marketing (et une autre pour l’animation 2D)

L’éditeur australien Canva va acheter deux sociétés, MangoAI et Cavalry, pour mettre encore plus d’IA dans ses produits et renforcer son positionnement sur le segment du design professionnel.

Il s’agit des quatrième et cinquième acquisitions en moins de deux ans pour Canva, après Affinity (2024), Leonardo (2024) et MagicBrief (2025).

Toutes s’inscrivent dans la stratégie qui consiste à proposer « la suite la plus complète du marché en matière de communication visuelle », assure Canva.

Un éditeur en forte croissance vers l’IPO Canva revendique aujourd’hui 265 millions d’utilisateurs, dont 50 millions de nouveaux en 2025 et 31 millions d’abonnements payants. La France serait un marché « particulièrement dynamique » pour l’éditeur. Sur le plan financier, l’entreprise non cotée – mais qui envisagerait une IPO – a clôturé 2025 avec plus de 4 milliards de dollars de revenus annualisés (ARR), en croissance de 36 % sur un an. Elle est également bénéficiaire depuis huit années de suite. Signe de cette dynamique sur un marché ultra-dominé par Adobe, Cliff Obrecht, cofondateur et COO de Canva se félicite des résultats de la suite Affinity qu’il a rendue gratuite face à ses concurrents (Photoshop, InDesign et Illustrator) et qui aurait dépassé les quatre millions de téléchargements en seulement quelques mois.

Cavalry étendra la suite créative professionnelle Avec l’intégration de Cavalry, plateforme britannique d’animation 2D, Canva se dote de fonctionnalités plus poussées pour le « motion design » qui le place un peu plus en concurrence d’After Effects. « Nous avons créé Cavalry pour offrir aux motion designers un terrain de jeu créatif plus rapide et plus flexible, adapté aux exigences de la production moderne », insiste Chris Hardcastle, cofondateur de Cavalry qui parle de rendre l’animation « bien plus accessible à une nouvelle génération de créatifs. » L’outil est utilisé par des entreprises comme Amazon, Meta, Google ou Netflix. Ses fondateurs, Chris Hardcastle, Ian Waters et Adam Jenns, rejoignent également Canva. Cavalry est la septième entreprise rachetée par Canva en Europe, après Flourish (2022), Kaleido (2021), Smartmockups (2021), Pexels (2019) et Pixabay (2019) et, donc, Affinity.