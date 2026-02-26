IA agentique : ServiceNow lance EmployeeWorks et Autonomous Workforce

Après avoir complété l’acquisition de Moveworks, voilà qu’il annonce la disponibilité générale d’EmployeeWorks. Il s’agit d’un portail qui intègre les capacités de plateforme Moveworks, dont la recherche augmentée à l’IA, l’accès à un assistant IA, des tableaux de bord et des agents IA. Cette couche peut être connectée à Teams, Slack et elle est accessible depuis un portail Web ou sur mobile.

Selon ServiceNow, il ne s’agit pas seulement de rechercher des informations ou d’inspecter le travail accompli. Le portail est un point d’entrée pour exécuter des tâches.

« ServiceNow EmployeeWorks peut agir en accomplissant des tâches telles que récupérer des informations à partir d’un document de politique dans SharePoint, peut-être vérifier le statut à l’intérieur de ServiceNow, référencer un fil de discussion Slack, et synthétiser tout cela en un résultat exploitable », affirme Bhavin Shah, fondateur et ex-CEO de Moveworks, devenu SVP et directeur général Moveworks chez ServiceNow. « Il peut également gérer et acheminer des approbations. Il est capable d’orchestrer des workflows, de mettre à jour des systèmes et de respecter les politiques d’entreprise, tout en ne sollicitant que les décisions nécessitant un jugement humain », assure-t-il, lors d’un point presse.

EmployeeWorks : Moveworks dans le catalogue ServiceNow Dans une démonstration, un porte-parole de ServiceNow évoque l’exécution d’un processus RH. Il s’agit de comparer le CV et la lettre de motivation de potentielles recrues par rapport à la description de poste et d’organiser des entretiens. Il est aussi possible d’assigner des tâches, d’identifier les personnes disponibles pour accomplir une tâche, etc. « Nous connectons EmployeeWorks aux flux de travail ServiceNow qui couvrent l’ensemble de l’entreprise : Ventes, services, informatique, ressources humaines, finances, risques, sécurité, opérations, etc. », vante pour sa part John Aisien, senior vice-président, Central Product Management chez ServiceNow. Par ailleurs, un plug-in permet d’embarquer un assistant Moveworks dans ServiceNow Employee Center et Employee Center Pro. Là, les entreprises doivent configurer les connexions avec leurs outils et processus RH orchestrés dans la plateforme. Moveworks aurait déjà mené des intégrations similaires par le passé avec plus de 150 clients (dont Siemens Healthineers). À ce jour, c’est la seule application de ce type disponible sur la marketplace. Et l’interface est loin d’être aussi « polish » que la solution EmployeeWorks présentée à la presse. La documentation spécifique au portail présenté par l’éditeur n’est pas disponible sur les sites de ServiceNow et Moveworks. LeMagIT soupçonne que cette interface soit pour l’heure un joli mock-up et qu’EmployeeWorks tienne du renommage de Moveworks quand il est vendu dans le contexte de ServiceNow. Avec la gouvernance AI Control Tower et l’audit en prime (Moveworks vient d’obtenir sa certification FedRAMP moderate). Le fait qu’en dehors du plug-in actuellement disponible sur la place de marché, l’accès à EmployeeWorks est accompagné d’une « offre exclusive » jusqu’au 31 mars pour les cinquante premiers clients qui souhaiteraient reproduire le déploiement qu’a effectué ServiceNow en interne conforte LeMagIT dans cette intuition. Cela dit, qu’importe le flacon. Environ 250 templates d’intégration et de flux plus ou moins propulsé à l’IA sont déjà disponibles du côté de chez Moveworks. Des connexions avec Workday, ServiceNow, Salesforce, SuccessFactors, Jira, Jamf, Zendesk, etc., peuvent être réutilisées. Contrairement à ses habitudes, ServiceNow continuera à offrir Moveworks comme un produit séparé. Il faut dire que chez un éditeur de cette envergure, l’infusion d’un produit deux mois seulement après la finalisation d’une acquisition toucherait au record. Et il ne pouvait pas laisser tomber du jour au lendemain les 5 millions d’utilisateurs de Moveworks. « Les entreprises peuvent acquérir la plateforme IA Moveworks indépendamment […] ou en tant que composant intégré à leur déploiement ServiceNow », confirme Bhavin Shah.