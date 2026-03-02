Cybercriminalité : 30 membres de « The Com » interpelées en un an



Europol vient de dresser un premier bilan temporaire de son initiative Compass. Lancée il y a un peu plus d’un an, elle vise à s’attaquer à la nébuleuse criminelle dite « The Com » pour « The Community ».

Cette initiative rassemble les forces de l’ordre « des États membres de l'UE, ainsi que celles de la Norvège, de la Suisse, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ».

Premiers résultats : 30 individus liés à cette nébuleuse interpelés, et 179 autres au moins partiellement identifiés. A cela s’ajoutent 62 victimes au moins partiellement identifiées et 4 protégées.

Comme l’explique Europol dans un communiqué, « le Com opère dans un écosystème en ligne fragmenté, utilisant les plateformes de réseaux sociaux, les applications de messagerie, les environnements de jeux en ligne et les plateformes de streaming musical pour recruter, radicaliser et exploiter des jeunes. Sa structure décentralisée le rend particulièrement agile et difficile à perturber, ce qui nécessite une coordination internationale soutenue ».

Le Com a plusieurs sous-groupes, dont un spécialisé dans les opérations en ligne, le Cyber Com.

C’est à cette nébuleuse – bien rodée à l’utilisation du mode opératoire dit « Scattered Spider » – qu’ont été attribuées les attaques contre des casinos de Las Vegas en 2023 et l’an dernier contre Marks & Spencer et Co-Op, outre-Manche.