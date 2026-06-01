Datacenters IA : SoftBank investit 75 mds € dans des infrastructures en France

La holding financière japonaise SoftBank Group annonce son intention de développer et d’exploiter une capacité de 5 GW de datacenters dédiés à l’intelligence artificielle sur le territoire français. Son investissement pourrait atteindre 75 milliards d’euros. La première phase, dotée de 45 milliards d’euros, prévoit le déploiement de 3,1 GW dans la région Hauts-de-France d’ici 2031, avec des sites prévus à Dunkerque (Nord), au Bosquel (Somme) et à Bouchain (Nord).

« L’IA entre dans une nouvelle ère, et les pays qui construiront l’infrastructure pour cette transformation façonneront l’avenir de la technologie, de l’industrie et de la société », a déclaré Masayoshi Son, le PDG de SoftBank Group, en amont de la signature officielle du projet ce 1er juin au Palais de L’Élysée, dans le contexte de l’événement Choose France 2026 et en présence du président de la République.

En ligne avec la stratégie IA de la France Pour le gouvernement, l’objectif de ce projet est de répondre à la demande croissante avec des capacités de calcul haute performance tout en soutenant la souveraineté technologique du pays. L’annonce de l’investissement de SoftBank s’inscrit d’ailleurs dans le cadre d’une stratégie nationale visant à mailler le territoire français de campus de datacenters capables d’héberger des infrastructures d’IA. En février dernier, le gouvernement faisait état de 63 sites susceptibles d’accueillir des data centers hautement performants, totalisant en théorie 28,6 GW de puissance électrique. « La décision de SoftBank d’investir massivement dans des centres de données dédiés à l’IA en France – une première pour le groupe en Europe – témoigne de l’ambition du président Emmanuel Macron de positionner la France comme une destination de choix, tout au long de la chaîne de valeur de l’IA », déclare Roland Lescure, le ministre de l’Économie, des Finances, et de la Souveraineté industrielles, dans un communiqué. « Ce projet reflète les atouts considérables de notre pays : un accès rapide au réseau électrique le plus fiable d’Europe, un écosystème numérique et industriel solide doté d’une main-d’œuvre qualifiée et un gouvernement qui travaille en concertation avec les collectivités locales et les parties prenantes pour accélérer les procédures relatives aux projets stratégiques », ajoute-t-il. Ce n’est pas la première fois que SoftBank Group investit dans un tel chantier avec des répercussions nationales. On se souvient qu’il s’était précédemment impliqué dans le projet américain Stargate. Lancé début 2025, Stargate visait à investir 500 milliards de dollars pour bâtir une flotte de datacenters censée incarner la suprématie des USA en matière d’IA. Mais l’aventure a entretemps pris l’eau, car elle concernait davantage un objectif de financement pour OpenAI, l’éditeur de ChatGPT, qu’une réelle ambition nationale. En mars dernier, Stargate a connu un revers majeur avec l’abandon par OpenAI et Oracle du campus pilote d’Abilene au Texas. Les raisons semblent liées aux difficultés financières d’OpenAI.