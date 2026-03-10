Modèles monde : AMI Labs, la startup de Yann Le Cun lève plus d’un milliard de dollars

Un nom, une idée, quelques démonstrations de recherche et les investisseurs s’emballent. Après son départ de Meta en novembre dernier, Yann Le Cun officialise le lancement d’AMI Labs (pour Advanced Machine Intelligence). Par la même occasion, la jeune société annonce l’obtention d’un fonds d’amorçage de 1,03 milliard de dollars (884 millions d’euros).

Un emballement autour d’une « star » de l’IA À peine installé, sans produit ni même résultat de recherche à son nom, la société est déjà valorisée 3,5 milliards de dollars. Cathay Innovation, Greycroft, Hiro Capital, Bezos Expeditions (le gestionnaire de la fortune personnelle de Jeff Bezos, fondateur d’Amazon) et HV Capital ont mené cette toute première collecte. Selon BPIfrance et Maddyness, Nvidia, Samsung, Alpha Intelligence Capital, Temazek, Toyota Ventures, Eurazeo, le fonds personnel d’Eric Schmidt (ex-dirigeant de Google), Xavier Niel, les fonds des familles Arnault et Pinault, CMA-CGM, Early Stage, Daphni, Serena, l’association familiale Mulliez ou encore le groupe Dassault sont quelques-uns des participants. Les cofondateurs avaient prévu de lever 500 millions d’euros au début du mois de décembre, c’est finalement presque le double de la somme qui a été récoltée. Le détenteur du prix Turing a été rejoint en décembre par Laurent Solly, cofondateur et COO d’AMI Labs. C’est l’ancien vice-président Europe de Meta, l’ex-directeur général de TF1 Publicité. Il a également été directeur adjoint de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Ils sont épaulés par Alexandre Lebrun, cofondateur de la startup médical Nabla et ancien membre du laboratoire FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research). Alexandre Lebrun est le CEO de cette nouvelle structure. À noter la présence de Saining Xie, cofondateur et directeur du laboratoire des sciences chez AMI, ancien chercheur chez Google DeepMind. Il est un temps passé par Meta. Pascale Fung, ex-directrice senior chez Meta et directrice du centre de recherche en IA de l’Université de Hong Kong, prend le rôle de directrice de recherche et innovation chez AMI Labs.

JEPA, une architecture comme point de départ L’équipe est distribuée entre Paris, New York, Montréal et Singapour. La société « internationale » siège toutefois à Paris. Sans surprise, AMI Labs entend développer des modèles monde, un travail entamé par Yann Le Cun chez Meta. Pour rappel, le professeur à l’Université de New York avait orchestré la publication du projet JEPA en 2022. JEPA, pour Joint Embedding Predictive Architecture, est une architecture de modèles qui s’appuie sur l’imbrication continue de vecteurs pour prédire du texte dans un espace de représentation appris. Pour résumer à gros trait, le modèle est entraîné sur des images et des vidéos dans un environnement virtuel « où les détails qui ne sont pas prévisibles sont éliminés ». En décembre 2025, Yann Le Cun et une partie des ingénieurs qui ont rejoint AMI Labs ont publié VL-JEPA, un modèle de vision langage de 1,6 milliard de paramètres qui s’appuie sur cette architecture. Doté d’une capacité de décodage sélective, le modèle serait aussi performant que les meilleurs VLM dotés de 2 milliards de paramètres sur les tâches de compréhension visuelles. Ce n’est pas en soi un exploit. Toutefois, VL JEPA aurait besoin de presque trois fois moins d’opérations de décodage (2,85 fois) pour obtenir ces résultats.