MWC 2026 : Dell met la puissance d’un datacenter sur une antenne

Dell a profité de l’événement MWC 2026, qui se tenait la semaine dernière à Barcelone, pour présenter un serveur qui est à la fois tout-terrain – il est durci pour résister à la tempête quand on l’accroche au pylône d’une antenne – et tellement puissant qu’il doit être refroidi à l’eau : le PowerEdge XR9700.

« C’est le serveur Edge par excellence. Vous pouvez l’installer absolument n’importe où : en haut d’un immeuble, en haut d’un éclairage public. Il a toute la puissance afin d’embarquer l’intégralité d’une armoire informatique pour des antennes télécoms, mais vous pouvez aussi l’utiliser pour n’importe quelle autre application sur le terrain », s’extasie Sandro Tavares, le directeur produit des systèmes télécoms chez Dell (en photo en haut de cet article).

Il cite l’exemple de la reconnaissance d’image sur un réseau de caméras de vidéosurveillance sur un lieu à ciel ouvert. « Ce serveur est équipé de 16 ports SFP28, soit des connecteurs capables d’envoyer et recevoir des données en 10 ou 25 Gbit/s sur de longues distances, c’est-à-dire vers 15 antennes 5G publiques ou autant de caméras qui filment en 4k ou 8K, en plus de la connexion vers le cœur de réseau », ajoute-t-il en suggérant que le PowerEdge XR9700 pourrait tout autant servir sur un plateau de cinéma.

Le processeur utilisé est une version SoC d’un Xeon 6 doté de 40 cœurs et d’accélérateurs pour le décodage et l’encodage des paquets réseau comme des flux vidéo.