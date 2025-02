IA : en douze ans, Meta est devenu un géant de l’innovation « ouverte »

Le Facebook Artificial Intelligence Research – devenu Fundamental Artificial Intelligence Research depuis que Facebook a changé de nom – avait déjà fêté ses dix ans. C’était en 2023.

Le laboratoire parisien est présenté comme une chance pour les jeunes chercheurs européens. Celui-ci accueille environ 45 doctorants. Meta entretient des collaborations avec les universités et les grandes écoles. C’est à la fois un moyen de recruter de jeunes chercheurs, d’explorer des technologies tout en profitant des conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) et du crédit impôt recherche (CIR). Des avantages que Meta aurait rendus à la communauté et à l’économie française.

« Nous arrivons à décoder environ 80 % des phrases tapées par les participants », se réjouit Jean-Rémi King, chercheur en neurosciences et en IA chez Meta. Le projet est accompagné d’une dotation de 2,2 millions de dollars à l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild. Il s’agit de créer un laboratoire de recherche consacré à la compréhension et à la compensation des handicaps neurologiques.

En ce moment, les chercheurs du FAIR Paris mènent des projets liés à la compréhension du langage naturel, à la vision par ordinateur et à la génération de code . L’événement était l’occasion pour Meta de présenter certaines des recherches les plus récentes, dont « Brain2Qwerty ». Ce projet mené en partenariat avec l’Ikerbasque (la Fondation basque pour la Science) visait à prédire ce que 35 volontaires en bonne santé tapaient sur un clavier QWERTY à partir de l’analyse en direct d’un dispositif de magnétoencéphalographie (MEG) « non invasif ». Le modèle d’IA utilisé pour ce faire est composé de trois modules : un réseau neuronal convolutif chargé d’analyser les signaux visuels de l’ECG/MEG en 500 millisecondes, un module transformer capable de prédire des phrases et un autre transformer pour les corriger.

Le FAIR n’a peut-être pas l’aura de Google DeepMind . Et pourtant, Meta a quelques projets d’envergure à son actif. « La première version de Llama, le grand modèle de langage de Meta, a été développée ici à Paris par une douzaine de personnes », assure Yann Le Cun. « Le succès de cette initiative en l’espace d’un mois a entraîné la création de toute une organisation de produits, un pilier de produits appelé GenAI, qui est l’un des cinq piliers au sein de l’entreprise en sus de WhatsApp, Messenger, Facebook et Instagram ». L’entité GenAI emploie aujourd’hui « plusieurs milliers de personnes ». Plus tard, Joëlle Pineau, vice-présidente du département de recherche en IA chez Meta, estime que l’ensemble des modèles « open weights » Llama ont été téléchargés plus de 800 millions de fois. Plus de 85 000 modèles dérivés auraient vu le jour.

« Nous voyons une douzaine de docteurs obtenir leur diplôme chaque année », poursuit-il. « Nous en embauchons certains, mais tous les autres vont dans l’industrie locale, dans des startups, dans le monde universitaire, etc. Nous sommes donc l’une des plus grandes écoles d’études supérieures en IA, si vous voulez ».

« Je pense que FAIR a eu un impact énorme sur le décollage de l’écosystème de l’IA en France », avance Yann Le Cun, vice-président et directeur scientifique de l’IA chez Meta. « La raison pour laquelle vous voyez Paris comme étant l’écosystème le plus actif pour les startups d’IA [en Europe], je pense que c’est en grande partie grâce à la création de FAIR Paris il y a 10 ans ».

« Les raisons pour lesquelles nous avons recours à l’open source sont franchement simples. Cela améliore nos modèles, nous aide à avancer plus vite et rend nos modèles plus sûrs », lance pour sa part Joëlle Pineau. « Et cela s’est vérifié à maintes reprises au fil du temps. En offrant cette large accessibilité, nous accélérons le cycle d’innovation. Nous profitons de l’expérience des autres. Nous apprenons également très rapidement si des améliorations sont nécessaires ».

« Une bonne partie de l’industrie de l’IA repose entièrement sur notre pile open source, à commencer par Pytorch et Llama ». Yann Le Cun Vice-président et directeur scientifique en IA, Meta

Outre l’impact du FAIR pour Meta et sur l’écosystème de l’IA ainsi que le monde de la recherche, Yann Le Cun insiste sur la contribution à l’open source du groupe. Et de citer l’exemple de PyTorch, framework largement utilisé dans l’entraînement et l’inférence de modèles de machine learning et d’IA. Celui-ci est né au sein du FAIR avant d’être confié à la fondation Linux en 2022 .

Meta mise sur l’open source quand il le peut

« La majorité de nos travaux en science ouverte est en réalité open source », répond Naila Murray, directrice de la recherche en IA chez Meta. « Nous avons effectivement des modèles et certains programmes plus importants qui sont en “open weight”. En effet », poursuit-elle. « Mais si l’on regarde ce que nous avons publié au fil du temps, nous avons diffusé plus d’un millier de modèles open source, et la grande majorité d’entre eux l’ont été de bout en bout, depuis les données jusqu’aux modèles et au code », assure-t-elle. « C’est notre conviction, et chaque fois que nous estimons pouvoir le faire, nous le faisons sans hésitation. C’est toujours notre point de départ, avant de prendre des décisions au cas par cas, selon les projets ».

« La majorité de nos travaux en science ouverte est en réalité open source ». Naila MurrayDirectrice de la recherche en IA, Meta

Bioptimus est une startup française spécialisée dans l’entraînement de grand modèle de langage « expert » en biologie. Elle s’est appuyé sur le modèle ouvert « transformer-vision » DINOv2, développé au sein du FAIR Paris. Bioptimus a ainsi entraîné un modèle « image to text » consacré à la détection de plusieurs types de cancers.

« Pour une startup comme la nôtre, par exemple, rendre les poids accessibles ne suffit pas, car un modèle avec des poids ouverts reste figé : on peut peut-être le “fine-tuner” (l’affiner), mais cela reste très limité », considère Jean-Philippe Vert, cofondateur et président de Bioptimus. « Dans notre cas d’usage, nous avons pris plus que les poids de DINOv2 : nous avons pris le code afin de le réentraîner sur nos propres données ».