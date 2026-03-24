Selon Mandiant, les acteurs malveillants ont basculé dans la déni de résilience

Le paysage des menaces de 2026 est dominé par une division du travail au sein de l'écosystème criminel. Des partenaires d'accès initial opèrent de manière opportuniste pour établir une présence, cédant ensuite le contrôle à des groupes spécialisés dans la production d'impacts élevés, tels que le déploiement de ransomware. Cette évolution redéfinit la dynamique temporelle de la défense. En 2025, le délai médian entre la compromission initiale et le transfert de contrôle a chuté de plus de 8 heures à environ 22 secondes.

Cette accélération s'explique par l'automatisation des transferts, où les partenaires d'accès installent directement le matériel malveillant au nom des groupes secondaires. Les techniques d'infection initiale ont évolué vers des méthodes à faible empreinte. ClickFix, par exemple, persuade l'utilisateur d'exécuter des commandes PowerShell via une interface trompeuse. Par ailleurs, l'hameçonnage vocal (vishing) a émergé comme le deuxième vecteur d'infection le plus observé, dépassant le phishing par e-mail : « la proportion d'incidents provenant d'ingénierie sociale par appel vocal et d'applications de messagerie a notablement augmenté en 2025, l'hameçonnage vocal devenant le deuxième vecteur d'infection initiale le plus souvent observé en 2025, à 11 % ».

La réduction drastique de la fenêtre entre compromission initiale et transfert de contrôle transforme les alertes de faible priorité en signaux critiques. Une compromission mineure devient potentiellement le point de bascule vers une crise majeure en quelques secondes. Les équipes de sécurité doivent traiter toute activité d'infection initiale, même via des vecteurs non ciblés, avec le niveau de criticité d'une intrusion à haute valeur ajoutée.