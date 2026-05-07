La Banque Postale adosse sa stratégie IA à Mistral

La Banque Postale a annoncé qu’elle allait déployer l’IA à grande échelle. Elle s’appuiera sur le champion français des modèles de langage (LLM), Mistral AI.

Le déploiement se fera en local, sur les serveurs de la banque et sur une infrastructure souveraine. Cette architecture, entièrement maîtrisée par la Banque postale, lui permettra de conserver la main sur la totalité de ses données.

Les cas d’usage envisagés concernent aussi bien les employés de la banque que ses clients.