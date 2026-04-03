Trivy, KICS, LiteLLM : TeamPCP souligne les failles de la chaîne logistique logicielle

Tout commence fin février, par l’exploitation d’une configuration fragile au sein de l’environnement GitHub Actions de l’outil de scan de vulnérabilités Trivy.

Les attaquants, identifiés sous le nom de l’acteur « TeamPCP », ont obtenu un jeton d’accès privilégié, permettant l’établissement d’une présence initiale dans l’environnement de développement. Bien qu’une tentative de rotation des identifiants ait été effectuée début mars, les analyses post-mortem indiquent que cette mesure était incomplète, laissant aux attaquants des accès résiduels pour rétablir leur contrôle.

Le vecteur d’intrusion principal repose sur une technique de « Tag Poisoning » sophistiquée. Les attaquants ont forcé-poussé 75 des 77 tags de version de l’action GitHub trivy-action ainsi que l’ensemble des tags de setup-trivy . Ils ont injecté du code malveillant dans le fichier entrypoint.sh tout en préservant l’arbre de fichiers et les métadonnées des commits identiques aux versions originales.

Cette manipulation rendait les commits malveillants indiscernables de la version saine lors d’un examen visuel, exploitant la dépendance des pipelines aux tags de version mobiles plutôt qu’aux hachages fixes. Comme l’indique l’analyse technique d’Aqua Security : « l’ancrage aux hachages de commit complets reste la seule véritable protection immuable », car les tags peuvent être réécrits silencieusement par un attaquant.

Mécanismes d’exfiltration et persistance Le payload injecté, identifié comme le « TeamPCP Cloud stealer », est conçu pour exécuter ses fonctions avant la logique de scan légitime de Trivy. Il dispose de trois stades d’opération : la collecte, le chiffrement et l’exfiltration. Le stade de collecte vise une gamme étendue de secrets disponibles dans les environnements CI/CD et sur les postes de développement, incluant les identifiants cloud (AWS, GCP, Azure), les clés SSH, les configurations Kubernetes et les clés de portefeuilles de cryptomonnaie. Une fois les données collectées, le maliciel les chiffre et les exfiltre via deux canaux. Le canal principal utilise une requête HTTPS vers un domaine de type « typosquat » (scan.aquasecurtiy[.]org). En cas d’échec, il exploite un jeton GitHub valide pour créer un dépôt public nommé tpcp-docs et y déposer les données volées. De plus, le binaire malveillant, lorsqu’il est exécuté hors des environnements GitHub Actions, installe un résidu de persistance sous la forme d’un script systemd nommé sysmon.py , permettant aux attaquants de maintenir un accès à long terme vers des infrastructures de commande et de contrôle (C2).

Impact opérationnel et cascade sectorielle L’impact de cette campagne s’étend bien au-delà de la compromission initiale. Au niveau de la Commission européenne, l’incident a conduit à l’exfiltration d’environ 91,7 Go de données, incluant des informations personnelles et des contenus d’emails, affectant potentiellement jusqu’à 71 entités de l’UE hébergées sur le service web « europa.eu ». Ces données ont été publiées par le groupe ShinyHunters le 28 mars 2026. Parallèlement, l’attaque a ciblé des infrastructures critiques d’autres grands acteurs, comme Cisco, où le vol de code source et d’identifiants CI/CD a conduit au clonage de plus de 300 dépôts Git, affectant des clients de secteurs sensibles comme la finance et le gouvernement américain. L’attaque a ensuite évolué pour viser des outils de sécurité et d’infrastructure comme KICS et LiteLLM, exploitant des tokens NPM pour propager un ver (« CanisterWorm ») dans l’écosystème npm, transformant un incident localisé en une crise sectorielle.

Évolution tactique et dimension géopolitique : la campagne de destruction ciblée La sophistication de la campagne TeamPCP ne s’arrête pas à l’exfiltration de données. Des analyses récentes ont mis en évidence une nouvelle phase de l’attaque, intégrant des mécanismes de destruction ciblée basés sur la géolocalisation. Le malware utilise des vérifications de fuseau horaire et de localisation pour identifier les cibles iraniennes, déclenchant une destruction totale des données et un redémarrage forcé. Sur les environnements Kubernetes, l’attaquant déploie une DaemonSet nommée host-provisioner-iran pour supprimer les fichiers essentiels et briser le contrôle du cluster. Cette évolution vers la destruction active marque un tournant dans les stratégies de TeamPCP. Comme le note une analyse d’Endor Labs : « le groupe a délibérément ciblé des outils de sécurité et d’infrastructure… exploitant leur accès privilégié par nature pour déployer du code malveillant dans des environnements de production contenant des données sensibles ». Cette stratégie permet aux attaquants d’hériter de la confiance accordée aux outils et d’accéder à des secrets de haute valeur.