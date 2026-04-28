VECT 2.0 : Ransomware ou Wiper ?

Le malware VECT 2.0, bien que se présentant comme un programme de ransomware sophistiqué, recèle une faille fondamentale dans son moteur cryptographique. Cette imperfection technique dégrade sa fonction de chiffrement pour en faire, dans la pratique, un outil de destruction de données (un wiper) touchant les actifs numériques essentiels. Pour les responsables informatiques, cette distinction est cruciale car elle invalide l'option de récupération basée sur le paiement d'une rançon.

L'absence d'intégrité et la destruction des nonces L'analyse du code de VECT 2.0 par Check Point révèle une erreur d'implémentation critique concernant la gestion des nonces lors du traitement des fichiers de grande taille. Contrairement aux rapports initiaux qui suggéraient l'utilisation d'un chiffrement authentifié (ChaCha20-Poly1305 AEAD), il est confirmé que VECT utilise le chiffrement brut ChaCha20-IETF sans aucune protection d'intégrité. Le mécanisme de destruction est déclenché pour tout fichier dépassant un seuil très bas : 131 072 octets. Pour ces fichiers volumineux, le malware divise le contenu en quatre blocs. Il génère un nonce aléatoire unique pour chaque bloc, mais ne conserve et n'enregistre sur le disque que le nonce du dernier bloc. Les trois nonces précédents, nécessaires au déchiffrement des trois premiers quarts du fichier, sont générés puis immédiatement écrasés dans un tampon partagé et jamais stockés.