Cybersécurité : briser les silos pour une gestion efficace des vulnérabilités

Le paysage de la cybersécurité est marqué par une accélération sans précédent de l’exposition aux risques. Avec plus de 100 nouvelles vulnérabilités recensées chaque jour, le volume d’informations à traiter devient colossal pour les organisations. Cette croissance s’accompagne d’une vélocité d’attaque qui crée un décalage structurel avec les capacités de défense.

Une étude menée par I-Tracing et le Cesin auprès de 250 RSSI met en lumière une asymétrie alarmante : « alors que les attaquants exploitent une faille critique en moins de 48 heures, moins d’une entreprise sur dix parvient à corriger ces vulnérabilités en moins de 24 heures ». Ce retard n’est pas seulement une question de temps de réaction, mais le symptôme d’une tension profonde sur les ressources humaines : 56 % des répondants déclarent manquer de personnel qualifié pour absorber ce flux constant de failles.

Ce paradoxe place les équipes de sécurité dans une position de vulnérabilité permanente, où la capacité à protéger l’infrastructure est systématiquement distancée par la rapidité d’exploitation des failles par les acteurs malveillants.

L’illusion de la couverture : au-delà du volume des CVE Pour beaucoup d’organisations, la gestion des vulnérabilités se résume à une accumulation de scans et de notifications, créant ce que l’étude appelle des « tableaux de bord sapins de Noël » : chaque vulnérabilité devient rouge clignotante, rendant toute distinction entre le signal et le bruit impossible. Cette saturation est aggravée par un manque de visibilité stratégique : 22 % des organisations ne disposent d’aucun tableau de bord dédié pour suivre la remédiation. Le risque majeur réside dans une approche purement technique qui ignore le contexte métier. Sans une connaissance précise de l’exposition et de la criticité des actifs, les équipes s’épuisent à traiter des vulnérabilités sans impact réel : « une politique trop directement liée à des scores techniques ou d’une vision sévérité (pure “CVSS”), et trop loin de la notion de risque » peut s’avérer inefficace. L’illusion de la couverture est également alimentée par des inventaires incomplets. Le « Shadow IT » et l’hétérogénéité des environnements (Cloud, IoT, containers) créent des zones d’ombre que les processus traditionnels peinent à couvrir, rendant le taux de couverture global difficile à interpréter.