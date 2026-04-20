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Transformation digitale : c’est ScoreFact qui labélisera les prestataires pour les PME
La DGE voulait mettre de l’ordre dans le monde des experts TransfoNum qui ciblent les PME. La clarification passera par un label reposant « sur des données objectives ». C’est ScoreFact qui a été sélectionné pour séparer le bon grain de l’ivraie.
La Direction générale des Entreprises (DGE) a tranché. C’est la société ScoreFact qui aura la lourde tâche de labéliser les prestataires qui se positionnent sur le juteux marché de la transformation digitale des PME.
La société a gagné aujourd’hui l’appel à projets « Dispositif de labélisation des experts numériques », lancé dans le cadre de France Num.
L’objectif de cet appel à projets était de fiabiliser le monde des experts du numérique qui démarchent les TPE et les PME en mettant en place un label pour apporter plus de clarté. 37 % des PME déclareraient en effet peiner à trouver des consultants adaptés à leurs besoins, constate la DGE.
Séparer le bon grain de l’ivraie des experts en TransfoNum
La labélisation par ScoreFact devrait donc renforcer la confiance entre entreprises et prestataires en séparant le bon grain de l’ivraie (ou en « valorisant les professionnels engagés dans une démarche d’excellence », pour reprendre les termes du communiqué de France Num).
Quant à ScoreFact, l’organisme aurait été retenu pour son expérience en labélisation et sur « sa capacité à concevoir un dispositif reposant sur des données objectives ».
Pour France Num et la DGE, il s’agit en tout cas d’une « étape clé pour accélérer la transformation numérique des TPE et PME » et d’une « nouvelle étape dans la structuration de l’offre de service des prestataires numériques français et européens. »