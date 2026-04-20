Transformation digitale : c’est ScoreFact qui labélisera les prestataires pour les PME

La Direction générale des Entreprises (DGE) a tranché. C’est la société ScoreFact qui aura la lourde tâche de labéliser les prestataires qui se positionnent sur le juteux marché de la transformation digitale des PME.

La société a gagné aujourd’hui l’appel à projets « Dispositif de labélisation des experts numériques », lancé dans le cadre de France Num.

L’objectif de cet appel à projets était de fiabiliser le monde des experts du numérique qui démarchent les TPE et les PME en mettant en place un label pour apporter plus de clarté. 37 % des PME déclareraient en effet peiner à trouver des consultants adaptés à leurs besoins, constate la DGE.