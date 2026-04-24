Comment les attaquants se cachent en utilisant la virtualisation

L'utilisation d'outils de virtualisation, incluant QEMU, Hyper-V, VirtualBox et VMware, est détournée par les acteurs malveillants pour dissimuler leurs opérations.

L'attrait principal réside dans le fait qu'une activité exécutée au sein d'une machine virtuelle (VM) est intrinsèquement invisible aux contrôles de sécurité des postes de travail et laisse peu de traces forensiques sur l'hôte. En outre, une machine virtuelle n'est pas nécessairement suspectée de conduire des actions malveillantes.

Cette technique d'abus est récurrente : Mandiant a documenté en novembre 2020 l'utilisation de Qemu sur des systèmes Linux pour héberger des outils et établir des tunnels SSH inverses vers une infrastructure de commande et contrôle (C2). Kaspersky a rapporté en mars 2024 l'abus de cette technologie pour le tunneling réseau discret.

Plus récemment, Sophos a documenté en mai 2025 l'emploi de Qemu pour déployer la poste dérobée QDoor et livrer le ransomware. Les analystes de Sophos ont noté une augmentation des cas d'utilisation de Qemu pour échapper à la détection, notamment à travers les campagnes STAC4713 et STAC3725 identifiées depuis fin 2025.