Pega revoit Blueprint pour guider le développement des agents IA

Lors de sa conférence annuelle PegaWorld à Las Vegas du 7 au 9 juin, Pegasystems a continué d’élargir sa gamme de produits. Son but ? Accompagner ses clients, particulièrement soucieux de la conformité et réticents à prendre des risques à l’ère de l’IA agentique. C’est notamment le cas de ceux issus de secteurs de la banque et de l’assurance.

La société a présenté en préversion de nombreux nouveaux outils. Leur disponibilité est prévue au troisième trimestre de cette année, dans le cadre de sa mise à jour Pega Infinity 26. Après avoir généré des templates applicatifs, Blueprint fait de même pour les agents IA. L’outil doit permettre aux métiers de concevoir leurs propres agents en combinant des règles métier déterministes et des modèles de langage (LLM) probabilistes. Oui, comme les autres éditeurs, Pega ne veut plus parler de « vibe coding ».

Les agents conçus avec Blueprint pourront également faire appel aux serveurs MCP tout en respectant les mécanismes de gouvernance des données. La prise en charge du protocole MCP (Model Context Protocol) permettra également d’ouvrir les données de la plateforme Pega à des agents tiers provenant d’Anthropic, d’OpenAI, de Google, d’AWS et d’autres fournisseurs. Là encore, Pega assure les mêmes règles.

Cette approche s’inscrit dans ce que Pegasystems appelle la « réduction des risques » liés à la mise en production d’agents IA.

Blueprint peut assembler davantage d’éléments critiques de la chaîne logistique que les LLM eux-mêmes, comprend Predrag Jakovljevic, analyste principal chez Technology Evaluation Centers. Blueprint oriente la conception des agents IA sans qu’elle repose uniquement sur les prompts. Ces instructions peuvent être ambiguës pour les agents. L’outil doit ajouter une structure aux workflows probabilistes.

« Sans une base de chaîne d’approvisionnement, l’IA échoue », affirme Predag Jakovljevic. « Il faut non seulement disposer de données correctes, mais aussi d’un graphe de connaissances sémantiques, d’une ontologie et d’une couche décisionnelle pour que les agents IA puissent fonctionner correctement. Et ces éléments proviennent de solutions SaaS et sur site sous-jacentes. »

De plus, Pegasystems prévoit de lancer Customer Engagement Studio, une interface front-end axée sur le marketing pour sa plateforme Customer Decision Hub. Elle promet de déployer des campagnes marketing basées sur des agents en quelques minutes.

De la tarification au volume de tokens à la tâche Enfin, Pega va également faire évoluer son modèle de tarification de l’IA. L’éditeur passe d’un système basé sur des tokens à un système basé sur les résultats. Chaque « cas » – selon la terminologie de l’entreprise, c’est-à-dire une tâche liée à un dossier menée à bien de A à Z – donnera lieu à une facturation. Ce modèle ne prend pas en compte la valeur de la tâche, seulement son exécution. Cette approche s’inscrit dans la lignée des stratégies actuelles ou futures de plusieurs autres éditeurs de solutions d’expérience client, notamment HubSpot, Zendesk et Salesforce. Pour les fonctionnalités autres que l’IA, Pega facture en fonction des environnements requis, du nombre de transactions traitées mensuellement, du support et de l’effort de développement pour configurer les logiques métiers. Les contrats signés par un, trois ou cinq ans permettent d’obtenir des rabais au volume.