CVE-2026-31431 : élévation de privilèges dans le noyau Linux

Désignée sous le nom de « Copy Fail », la vulnérabilité CVE-2026-31431 constitue une faille logique critique au sein du noyau Linux. Elle permet à un utilisateur local non privilégié d’obtenir des droits root sur la majorité des distributions Linux majeures depuis 2017.

Son exploitation cible une faiblesse dans le modèle cryptographique « authencesn », accessible via l’interface de socket utilisateur « AF_ALG ». L’impact est une compromission totale du système hôte suite à une simple exécution locale.

L’exploit se distingue par sa simplicité et son universalité. Il ne requiert ni conditions spécifiques, ni tentatives répétées, ni dépendances complexes. Un script Python concis suffit à cibler des binaires « setuid » critiques, tels que « /usr/bin/su », sur diverses distributions. Le rapport de Xint.io indique : « un seul script Python de 732 octets peut modifier un binaire setuid et obtenir root sur pratiquement toutes les distributions Linux expédiées depuis 2017 ».

Le mécanisme repose sur l’interaction entre la fonction « splice() » et le traitement cryptographique en place de l’API « AF_ALG ». Le principe fondamental est la capacité à transférer des références de pages du cache mémoire vers le système cryptographique sans duplication.

L’attaque utilise ainsi « splice() » pour injecter des références de pages du cache d’un fichier cible (par exemple, « /usr/bin/su ») dans la liste de dispersion d’entrée du socket cryptographique. Lors du déclenchement de l’opération de déchiffrement, le noyau utilise cette liste. Le problème survient lorsque l’algorithme « authencesn » emploie le tampon de destination utilisateur comme espace de travail pour réarranger les données d’authentification.

« L’algorithme utilise la mémoire qui ne lui appartient pas comme espace tampon temporaire », expliquent les équipes de Xint Code. Plus précisément, une écriture de quatre octets au-delà des limites contractuelles du tampon de sortie écrase les pages du cache mémoire qui ont été chaînées en tant que partie du marqueur d’authentification. Cette modification est indétectable par les outils standards de vérification d’intégrité basés sur les sommes de contrôle des fichiers sur disque, car seul le contenu en mémoire est corrompu.